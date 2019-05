Ontslagen Telstar-speler aanwezig bij Ajax - Tottenham na ludieke oproep

Jordie van der Laan is woensdagavond ook aanwezig bij de return van Ajax tegen Tottenham Hotspur, in de halve finales van de Champions League.

Het contract van Van der Laan bij werd ontbonden nadat bekend werd dat hij zich had ziekgemeld voor de training om bij het duel van vorige week dinsdag in Londen aanwezig te zijn. Het nieuws werd breed uitgemeten in de media en de aanvaller reageerde op sociale media ludiek, door de hoop uit te spreken om er woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA opnieuw bij te zijn omdat hij toch een vrije avond heeft. Die oproep heeft succes opgeleverd.



Verschillende media meldden maandagavond dat het contract van Van der Laan was verscheurd. Eerder had hij al te horen gekregen dat de optie in zijn verbintenis niet gelicht zou worden. Telstar besloot echter om per direct afscheid van hem te nemen. "Ik verdien nu toch wel een kaartje voor de wedstrijd van woensdag? Ben tenslotte toch vrij", reageerde hij gevat op Twitter.



Van der Laan heeft zijn kaartje inmiddels binnen. Menno Pot, columnist voor Het Parool, reageerde op Twitter en neemt de clubloze voetballer mee naar de kraker in de halve finale van de , in ruil voor een rondje bier. "Ik heb een kaart over voor #ajatot. Wil je mee? Prijs: een rondje bier voor mij en mijn drie vrienden (wel grote graag)." Volgens de krant heeft Van der Laan het kaartje aangenomen.



De speler legde maandag in de IJmuider Courant uit dat het 'heel onhandig' is wat hij heeft gedaan. "Ik heb mij ziek gemeld, omdat ik ervan overtuigd was dat ik geen vrij zou krijgen van de training. Bij deze beslissing heb ik meegenomen dat wij met Telstar nergens meer voor speelden en ikzelf gezien het aantal speelminuten in de afgelopen periode slechts een geringe kans had om in te vallen vrijdag tegen Jong . In elk ander geval zou ik absoluut niet naar Londen zijn gegaan."