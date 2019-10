Ontslag Pochettino 'niet de oplossing': "Tottenham heeft de boot gemist"

Tottenham Hotspur is het huidige seizoen allesbehalve goed van start gegaan en daardoor groeit de druk op de schouders van Mauricio Pochettino.

Voormalig Tottenham-middenvelder Jamie Redknapp is van mening dat de Argentijnse manager het vertrouwen moet krijgen van de clubleiding. Hij denkt dat een ontslag van Pochettino de problemen bij de Spurs alleen maar zou vergroten.

Tottenham ging vorige week in eigen huis met liefst 2-7 onderuit in de groepsfase van de tegen . Afgelopen zaterdag werd met 3-0 verloren van , waardoor de kritiek op Pochettino toenam. Tottenham heeft na acht competitiewedstrijden pas elf punten verzameld. De achterstand van de nummer negen op koploper is opgelopen naar dertien punten. Redknapp vindt dat de schuld van de matige vorm van Tottenham niet bij de trainer ligt, maar bij voorzitter Daniel Levy. De oud-speler benadrukt dat de club meer geld moet uitgeven aan het binnenhalen van nieuwe spelers.

"Aan het begin van het seizoen zag ik al dat Tottenham in de problemen zou komen", zegt Redknapp in de Daily Mail. "Pochettino zei toen dat we hem als coach moesten zien en niet als manager. Hij zei in juli tijdens de voorbereiding dat hij niet aan het roer stond en niets van de situatie van zijn spelers wist. 'De club moet mijn titel en taakomschrijving aanpassen. Ik bepaal de strategie, maar op andere gebieden ben ik onbekend. Ik voel me een coach', zei hij. Op die manier liet Pochettino ons weten dat hij in het duister taste wat betreft transfers en contractbesprekingen, en dat is niet hoe het hoort. Levy mag van geluk spreken dat deze man voor hem werkt. Hij is een van de beste trainers ter wereld en moet zo ook behandeld worden."

"Levy is een uitstekende zakenman, maar ik kan me niet van het idee onttrekken dat Tottenham twee jaar geleden de boot gemist heeft", vervolgt Redknapp. "Ze verkeerden in een fantastische positie. Maar door hun salarisplafond en het geld dat niet werd uitgegeven op de transfermarkt, zijn ze achtergebleven op de rest. Zij bleven zitten daar waar de rest opstond. was ver achterop geraakt ten opzichte van hun rivalen uit Noord-Londen, maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Hetzelfde geldt voor en , die nu met Tottenham vechten om een plek bij de eerste vier."

Redknapp vindt dat Tottenham grote namen aan moet trekken wanneer het mee wil doen om de prijzen. "Je hebt gevestigde namen nodig in je selectie als je de strijd met en Liverpool aan wil gaan. Je moet ze ook nog eens goed betalen. Als je dat niet doet, gaan spelers geen contract bij je tekenen, zoals we gezien hebben met onder meer Christian Eriksen. Er wordt nu met vingers gewezen naar Pochettino, maar dat is onterecht. Levy is de verantwoordelijke voor de situatie waarin de club verkeert. Het ontslaan van de Argentijn is niet de oplossing. Tottenham zal hem alleen maar missen als hij weg is. Ze kunnen hem beter steunen."