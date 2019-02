Ontslag Mourinho kostte Manchester United ruim 22 miljoen

Het ontslag van José Mourinho was voor Manchester United een dure aangelegenheid. Beide partijen gingen in december uit elkaar.

Uit de jaarcijfers die de club donderdagmiddag openbaarde blijkt dat de Engelse grootmacht ruim 22 miljoen euro heeft moeten uitkeren aan Mourinho en zijn staf.



Manchester United maakte op 18 december na de nederlagen tegen Valencia in de Champions League en Liverpool in de Premier League bekend dat het Mourinho de laan uit stuurde. De 56-jarige oefenmeester beschikte echter nog over een tot medio 2020 doorlopend contract en het kostte de club een flinke som om de laatste anderhalf jaar van die verbintenis af te kopen.



De huidige nummer vier van de Engelse competitie moest in totaal 19,6 miljoen pond, omgerekend 22,3 miljoen euro, uitkeren aan Mourinho en zijn staf, zo blijkt uit de jaarcijfers. Naast de trainer zelf moesten ook de contracten van keeperstrainer Silvino Louro, fitnesscoaches Stefano Rapetti en Carlos Lalin en analytici Ricardo Fromosinho en Giovanni Cera afgekocht worden.



Mourinho zit na zijn ontslag op Old Trafford nog zonder club, terwijl zijn opvolger Ole Gunnar Solskjaer deze week tegen zijn eerste nederlaag aanliep. Onder leiding van de Noor werden tien van de eerste elf wedstrijden gewonnen en één gelijkgespeeld, maar Paris Saint-Germain bleek uiteindelijk te sterk in de Champions League.