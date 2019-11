Ontketende Ronaldo neemt twijfels weg; Tadic van waarde voor Servië

De kaarten in Groep B van de EK-kwalificatiecyclus zijn nog niet helemaal geschud. Portugal en Servië strijden om de tweede plaats achter Oekraïne.

De Portugezen wonnen mede dankzij een hattrick van een ontketende Cristiano Ronaldo met 6-0 van Litouwen, terwijl Dusan Tadic een assist leverde bij Servië in de 3-2 overwinning op Luxemburg.

Portugal - Litouwen 6-0

Het was al snel duidelijk dat het in het in het Estádio Algarve in Almancil de avond van Cristiano Ronaldo kon worden. De aanvaller van werd na zeven minuten spelen in het strafschopgebied gevloerd, waarna de bal op de stip ging. Ronaldo schoot de openingstreffer tegen de touwen en verdubbelde na 22 minuten de marge. Gonçalo Paciência zette hem vrij op de rand van het strafschopgebied, waarna hij met een uiterst bekeken schot de Litouwse doelman Ernestas Setkus kansloos liet. Na rust nam Portugal definitief afstand van de bezoekers.

Lees beneden verder

Pizzi was al vroeg in de tweede helft het eindstation van een fraaie aanval. Nadat Paciência en Bernardo Silva de score verder hadden uitgebouwd, tekende Ronaldo voor zijn derde treffer van de avond. Na de 6-0 nam Portugal wat gas terug, waardoor de score in de laatste 25 minuten niet verder werd uitgebouwd. De Portugezen zijn nog niet zeker van deelname aan het EK, omdat Servië ook wist te winnen. Op de laatste speeldag van de EK-kwalificatiecyclus kan de regerend Europees kampioen zich in Luxemburg verzekeren van een EK-ticket.

Servië - Luxemburg 3-2

Met Dusan Tadic aan de aftrap stond Servië al binnen elf minuten op voorsprong tegen Luxemburg. Een afgemeten voorzet van Tadic vond het hoofd van Alexander Mitrovic, die Anthony Moris kansloos liet. De spits van verdubbelde op slag van rust de marge, met een geweldig doelpunt. Kort na rust bracht Gerson Rodrigues, voormalig speler van , de spanning terug in de wedstrijd. De 3-1 van Nemanja Radonjic leek de definitieve beslissing te brengen, maar een doelpunt van David Turpel volgde er nog een spannend laatste kwartier.

Servië sleepte de overwinning over de streep en heeft nog een kans op directe plaatsing voor het EK, als een duel met het al geplaatste Oekraïne op het programma staat.