Ontgoocheling en frustratie bij Feyenoord: "Daar lopen we zo vaak tegenaan"

Steven Berghuis baalt stevig van het puntenverlies van Feyenoord, dat zondagmiddag met 2-2 gelijkspeelde tegen ADO Den Haag.

Nasser El Khayati wist namens de thuisploeg twee keer te scoren en de Rotterdammers, die in de slotfase met tien man door moesten door het wegsturen van Bart Nieuwkoop, zodoende een flinke tik uit te delen. "Het zit hem vooral in het voetballen. Initiatief blijven nemen, blijven inschuiven, de bal willen hebben", legt Berghuis na afloop uit in een interview met FOX Sports . "We moeten op de juiste momenten vooruit spelen, maar spelen toch weer achteruit, waardoor ADO naar voren kan. Daar lopen we zo vaak tegenaan, dan maak je het jezelf zo moeilijk elke keer."



Berghuis wil niet praten over een gebrek aan kwaliteiten bij de huidige nummer drie van de Eredivisie. “"Het is de mindset. Als die bal er ligt moet je gewoon spelen. Dat doen we niet”", aldus de aanvaller, die stelt dat er veel winst te behalen valt. “"Ook tegen dit soort clubs. ADO wil de strijd aangaan, maar dan moet je gewoon goed voetbal neerleggen."



Giovanni van Bronckhorst vond de start van zijn ploeg zeer matig. "We zijn slecht begonnen. We wisten dat zij zo zouden beginnen”, vertelt de oefenmeester van Feyenoord. “We hebben gezegd dat we niet in duels moesten komen, het groot moesten maken en niet beginnen zoals we nu deden. Dan voelen ze dat ze in het duel kunnen komen. We maakten het onszelf moeilijk."



Feyenoord heeft op de ranglijst een flinke voorsprong op nummer vier FC Utrecht en een ruime achterstand op Ajax en PSV. "Je kijkt niet naar de stand, je kijkt vandaag naar de wedstrijd. Door onze start hebben we het ADO makkelijk gemaakt. Daarna komen we veel beter in het spel en komen we verdiend op voorsprong. Dan komt dat moment met die rode kaart en penalty. Dan weet je dat het moeilijk wordt."