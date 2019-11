Ontgoocheling bij Kwakman en Kraay om 'hele domme' actie van Ajacied

Ajax speelde dinsdag gelijk tegen Chelsea in de Champions League na een bizarre tweede helft.

Arbiter Gianluca Rocchi besloot zowel Daley Blind als Joël Veltman met een tweede gele kaart van het veld te sturen, waarna een punt uit het vuur wist te slepen: 4-4. Kees Kwakman en Hans Kraay junior wijzen naar de 'domme' overtreding van Veltman die geel opleverde.

"Wat ik even kwijt wil: die eerste gele kaart van Veltman. Heel dom", begint Kwakman woensdagavond bij Voetbalpraat van FOX Sports . De oud-verdediger doelt op de overtreding van Veltman in de eerste helft op Willian aan de zijlijn. "Dertig meter van het doel, aan de zijlijn met zijn rug naar de goal... En dan kegelt hij Willian over de zijlijn."

"Dat deed hij ook al tegen met Gonçalo Guedes na elf minuten. Dan loop je op eieren", aldus Kwakman, die steun krijgt van Kraay junior. "Zelfs hele domme spelers maken die overtreding niet", voegt de oud-voetballer over Veltman toe. De analist weet niet of trainer Erik ten Hag had moeten ingrijpen door Veltman of Blind in de rust te wisselen.

"Als je ploeg goed speelt zoals gisteren in een hele zware wedstrijd, dan haal je je centrum niet zomaar uit elkaar", besluit Kraay junior.

Door het wegsturen van zowel Blind als Veltman moet Ten Hag het in de volgende -duel zonder het tweetal stellen. Op 27 november gaan de Amsterdammers op bezoek bij OSC.