Ontgoochelde Bilal Basacikoglu maakt op Instagram zelf melding van vertrek

Het huwelijk tussen Bilal Basacikoglu en Kayserispor is voorbij, zo maakt de 24-jarige vleugelaanvaller dinsdagavond zelf bekend via Instagram.

Kayserispor heeft de breuk zelf nog niet bevestigd, maar alles wijst erop dat Basacikoglu de volgende speler is die de momenteel in financieel zwaar weer verkerende club achter zich laat.

De ex-speler van onder meer sc en laat via Instagram namelijk weten dat zijn contract met de huidige nummer zeventien van de Super Lig beëindigd is.

"Ik heb alles gedaan voor de club wat ik kon doen, tot het moment dat ik langzaam voelde dat het vertrouwen in mij afnam", schrijft Basacikoglu ontgoocheld op Instagram. De buitenspeler geeft aan dat diverse negatieve gebeurtenissen ten grondslag liggen aan zijn beslissing om Kayserispor te verlaten.

"Gezien de situatie van de club wil ik daar echter niet op ingaan. Ik denk dat dit voor beide partijen het juiste moment is om uit elkaar te gaan", vervolgt Basacikoglu, die anderhalf jaar geleden voor ongeveer één miljoen euro de overstap maakte van Feyenoord naar Kayserispor. Hij kwam uiteindelijk tot 33 competitieoptredens voor de club, waarin hij niet wist te scoren. Wel gaf hij drie assists.

"Ik heb vrienden voor het leven gemaakt hier. De stad Kayseri zal altijd speciaal voor mij zijn. Deze grote club zal de weg omhoog vroeg of laat weer vinden. De stad en de fans verdienen betere dagen. Dank jullie wel en tot ziens", besluit hij. Diverse (ex)-collega's wensen Basacikoglu in de commentsectie veel succes met zijn volgende avontuur.

Kayserispor staat financieel op dit moment aan de grond en moest eerder dit seizoen al noodgedwongen afscheid nemen van Emmanuel Adebayor, Paul-Georges Ntep, Atila Turan en Adryan Tavares.

Basacikoglu had nog een contract tot medio 2021 bij de club, maar is nu dus vrij om te gaan en staan waar hij wil. Door het vertrek van Basacikoglu is Ben Rienstra de laatste overgebleven Nederlander in de selectie van Kayserispor, dat op dit moment in Turkije twee punten onder de gevreesde rode streep staat.