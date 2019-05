'Ontevreden Lionel Messi last crisisberaad in na nieuwe zeperd'

De nederlaag tegen Valencia in de finale van de Copa del Rey is keihard aangekomen bij de spelers van Barcelona.

ASmeldt zondag dat Lionel Messi kort na het echec in een spoedvergadering heeft ingelast in de spelersbus van de Catalanen. Ook Gerard Piqué en Luis Suárez waren nadrukkelijk aanwezig tijdens het groepsgesprek, dat uitmondde in een 'pittige discussie'.

Volgens de Spaanse krant gingen de discussies zelfs door bij aankomst op het vliegveld, zelfs toen het gros van de spelers de bus al had verlaten om de gang naar het vliegtuig te maken. Er werd uitvoerig gesproken over het tegenvallende einde van de voetbaljaargang. veroverde de 26ste landstitel in de clubgeschiedenis, maar de euforie van het kampioenschap is allang verdwenen, zeker na de zeperd tegen in de bekerfinale.



Daarnaast is er nog steeds grote onvrede over de uitschakeling door in de halve finale van de . Het elftal van trainer Ernesto Valverde won op eigen veld met 3-0 en stond daardoor al met anderhalf been in de finale, maar door een onwaarschijnlijke geachte 4-0 nederlaag op Anfield spatte de Catalaanse droom uiteen. Valverde heeft de steun van het grootste gedeelte van de Barcelona-selectie, al is dat geen garantie dat hij ook volgend seizoen als technisch eindverantwoordelijke fungeert. De coach in kwestie is zelf niet van plan om het Camp Nou voortijdig te verlaten.



Erik ten Hag en Ronald Koeman zijn niet in beeld om Valverde op te volgen, zo liet voorzitter Josep Maria Bartomeu onlangs optekenen in de Spaanse media. Ook wat betreft de eventuele komst van Antoine Griezmann, die onlangs zijn vertrek bij aankondigde, blijft het voorlopig bij geruchten. Jasper Cillessen is zijn rol als reservedoelman zat en wil Barcelona verlaten. De international van Oranje lijkt op weg naar .