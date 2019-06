Ontevreden Dalmau boycot fotosessie van Heracles Almelo

Adrián Dalmau maakt voorlopig geen deel meer uit van de selectie van Heracles Almelo. De aanvaller stuurt aan op een vertrek uit Almelo.

Uit onvrede over de gang van zaken boycotte hij de fotosessie. Hij verliet al na een paar minuten het trainingsveld.



Volgens Voetbal International biedt een geïnteresseerde club voorlopig ‘te weinig’ en wil Heracles derhalve geen medewerking verlenen aan een transfer. RTV Oost verzekert dat Heracles nog geen formeel bod op Dalmau heeft ontvangen.



Dalmau, 25 jaar, is niet blij met de gang van zaken en kwam uit protest niet opdagen voor de fotosessie. De aanvaller diende recent een transferverzoek in en kreeg toen te horen dat de club welwillend staat tegenover een overgang.



Dalmau kwam een jaar geleden transfervrij over van het tweede elftal van en ondertekende een contract tot medio 2020. Met zijn negentien doelpunten evenaarde hij vorig seizoen het clubrecord van Samuel Armenteros uit 2016/17.