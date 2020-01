'Ontevreden Bayern München zet streep door deal van 120 miljoen euro'

Bayern München kan Philippe Coutinho na dit seizoen voor 120 miljoen euro definitief overnemen van Barcelona.

Volgens BILD is de kans echter zeer klein dat dit ook gaat gebeuren. Bij der Rekordmeister is men ontevreden over de ontwikkeling van de middenvelder, waardoor de verhuurperiode waarschijnlijk beperkt blijft tot een seizoen.

Coutinho werd afgelopen zomer voor een huursom van acht miljoen euro overgenomen van , met daarbij tevens een koopoptie in de huurovereenkomst. De aanvallende middenvelder heeft doorgaans een basisplaats en kwam tot dusver tot 7 doelpunten en 7 assists in 23 wedstrijden namens Bayern.

Bij de technische leiding is desondanks niet de overtuiging dat een voortzetting van de samenwerking met de Braziliaan wenselijk is. Coutinho beschikt bij Barcelona over een verbintenis tot medio 2023.

Bayern is ook bezig met transferzaken in verdedigend opzicht. Álvaro Odriozola komt volgens berichtgeving van BILD woensdag aan in München voor zijn medische keuring. De 24-jarige rechtsback wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van , mits de medische check-up geen problemen oplevert.

Naar verluidt ligt de huursom tussen drie en vier miljoen euro en is er geen koopoptie bedongen. De Duitse grootmacht moet aan de andere kant rekening houden met een vertrek van Jérôme Boateng.

De centrumverdediger, die bij Bayern geen vaste plaats meer heeft, wordt nadrukkelijk in de gaten gehouden door -manager Mikel Arteta.

BILD weet ook te melden dat Bayern in het recente verleden heeft overwogen om Erling Braut Haaland naar München te halen. De aanvaller, inmiddels actief voor , koos in 2018 echter voor Red Bull Salzburg.

Bayern liet een bod achterwege omdat er een onbegrensd vertrouwen is in Robert Lewandowski. Om dezelfde reden werd besloten om de interesse in Timo Werner op een laag pitje te zetten.

De spits van was naar verluidt afgelopen zomer voor 25 miljoen euro op te halen, maar tot een concreet aanbod leidde dat niet.