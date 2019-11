'Ontevreden Barcelona licht optie niet en kijkt met schuin oog naar Oranje'

Barcelona maakt een moeizame start van het seizoen door.

Dinsdagavond volgde met een 0-0 gelijkspel in eigen huis tegen Slavia Praag een nieuwe domper. Onder de achterban klinkt een steeds luider wordende roep om het vertrek van trainer Ernesto Valverde, die als een van de hoofdschuldigen wordt gezien voor de huidige problemen in het Camp Nou.

Marca meldt woensdag echter dat de club vooralsnog niet van plan is om op korte termijn afscheid te nemen van de oefenmeester. verloor drie van zijn eerste elf wedstrijden in LaLiga, maar die nederlagen zouden niet het grootste probleem zijn voor het bestuur van de Catalaanse grootmacht.

Het wordt Valverde namelijk zeer zwaar aangerekend dat het zijn ploeg niet meer lukt om wedstrijden te domineren. In plaats daarvan lijkt de speelstijl veranderd te zijn naar 'de bal aan Lionel Messi geven zodat hij het kan oplossen'.

Barça maakt daarnaast defensief een instabiele indruk, terwijl Valverde er ook nog niet in slaagt om grote aanwinsten als Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé succesvol in zijn elftal in te passen.

Het bestuur van de club is daarom op dit moment niet van plan om de optie in het contract van de coach te lichten, waardoor hij aankomende zomer zou moeten vertrekken. Valverde zelf zou eveneens niet onwelwillend staan tegenover een breuk in juni.

Een eerder vertrek van de trainer is overigens ook niet helemaal uitgesloten, aangezien 'de resultaten leidend blijven'. Ronald Koeman is volgens Marca op dit moment de 'eerste optie' om het stokje na dit seizoen van Valverde over te nemen.

De bondscoach van het liet afgelopen weekend weten niet voor het EK bij Oranje te willen vertrekken. In de zomer van 2020 volgt echter een evaluatiemoment en Koeman heeft een clausule in zijn contract bij de KNVB staan die een vertrek naar Spanje mogelijk maakt.