'Ontembare voetbalgeest' van Diego Maradona komt opnieuw bovendrijven

Diego Maradona maakt zijn rentree in het trainersvak.

De voetballegende is officieel aangesteld bij Gimnasia y Esgrima La Plata, de huidige nummer laatst van de Argentijnse Superliga. Dat heeft de club donderdagavond bevestigd. Maradona krijgt daar een contract ondertekenen tot het eind van het seizoen. Pluisje was vorig seizoen nog werkzaam bij het Mexicaanse Dorados de Sinaloa en stopte in juni als gevolg van gezondheidsklachten.

Maradona miste vorig seizoen meerdere wedstrijden; begin dit kalenderjaar kampte hij met een maagbloeding. Zijn advocaat liet weten dat Maradona vanwege uiteenlopende klachten geopereerd zou moeten worden aan zijn schouder en knie. Het was onduidelijk of hij ooit nog zou terugkeren als trainer, maar na drie maanden lijkt de Argentijn zich weer fit genoeg te voelen om het vak weer op te pakken.

Lees beneden verder

Gimnasia y Esgrima La Plata pakte slechts een punt uit de eerste vijf competitieduels. De slechte start kostte trainer Darío Ortiz de kop. De clubleiding kwam in de zoektocht naar een opvolger niet meteen uit bij Maradona. De clubloze trainers Eduardo Domínguez en Julio César Falcioni stonden hoger op de lijst, maar Gimnasia y Esgrima La Plata wist geen akkoord te bereiken met de kandidaten en moest dus doorzoeken.

"Toen de alternatieven opraakten, en iemand de naam van Maradona noemde, dachten ze dat het onmogelijk was", schrijft de krant Clarín. "Hij herstelt echter beter dan verwacht van de operatie aan zijn rechterknie." In overleg met zijn artsen heeft Maradona besloten om weer aan het werk te gaan, zo klinkt het.

"Zijn zussen willen dat zijn gezondheid zijn enige prioriteit is, en dat hij honderd procent herstelt. Maar zodra Maradona een bal ziet, komt zijn ontembare voetbalgeest bovendrijven."