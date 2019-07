''Ontbrekend puzzelstuk' Gudelj wordt tiende nieuwe aanwinst in Spanje'

Nemanja Gudelj speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Sporting Portugal.

Het lijkt erop dat de middenvelder zijn loopbaan definitief voort gaat zetten op het Iberisch schiereiland. Marca bericht maandag namelijk dat de middenvelder, met een verleden bij , en , deze week waarschijnlijk gaat tekenen bij .

Gudelj lag oorspronkelijk nog tot eind dit jaar vast bij het Chinese Ghuangzhou Evergrande, maar de verwachting is dat hij zijn contract in de komende dagen kan laten ontbinden. De 27-jarige Serviër kan zich zodoende transfervrij verbinden aan een nieuwe club en volgens bovengenoemde Spaanse sportkrant zou technisch directeur Monchi van Sevilla hem beschouwen als het 'ontbrekende puzzelstuk' voor het middenveld.



Los Rojiblancos ondergingen deze zomer een flinke transformatie en verwelkomden met Joan Jordán, Fernando Reges en Óliver Torres al drie nieuwe spelers voor de middenlinie. Zij mogen, samen met Gudelj en de al aanwezige Éver Banega en Franco Vázquez, uit gaan maken wie de nieuwe 'machinekamer' van trainer Julen Lopetegui gaan bemannen.



Sevilla haalde deze zomer overigens niet alleen nieuwe middenvelders. De nummer zes van het afgelopen LaLiga-seizoen trok in totaal al ruim 115 miljoen euro uit en haalde voor de andere linies Jules Koundé, Diego Carlos, Lucas Ocampos, Mannus Dabbur, Sergio Reguilón en Luuk de Jong in huis. Daartegenover staat vooralsnog het vertrek van Pablo Sarabia, Quincy Promes, Luis Muriel en huurlingen André Silva, Marko Rog en Maxime Gonalons.