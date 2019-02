Onrust in kleedkamer Real Madrid: "Hij wil niet spelen tegen Ajax"

Isco heeft een groot deel van de kleedkamer van Real Madrid tegen zich in het harnas gejaagd, zo claimt OK Diario woensdag.

In de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Ajax stelt de digitale krant dat de middenvelder door zijn ploeggenoten een lakse, ongeïnteresseerde houding wordt verweten. Isco zou er momenteel zelf voor kiezen om niet op de bank plaats te nemen bij Real Madrid.



Zondag meldde de Koninklijke via de officiële kanalen dat de technicus met lage rugpijn kampt. Daardoor is hij niet inzetbaar tegen Ajax. De rugklachten waren volgens de club ook de oorzaak dat Isco niet tot de wedstrijdselectie van zaterdag voor de stadsderby tegen Atlético Madrid (1-3) behoorde. Volgens journalist Eduardo Inda, oprichter en directeur van OK Diario , is de waarheid echter anders.



"De harde kern van de kleedkamer is klaar met Isco. Dat gevoel leeft nu veel sterker dan een aantal weken geleden", stelt Inda in het programma El Chiringuito de Jugones . "Ze zeggen dat hij er zelf voor koos om niet bij de selectie te zitten voor de derby en voor de wedstrijd tegen Ajax. Ze vinden hem lusteloos op het trainingsveld. Het lijkt hem allemaal niets te kunnen schelen. En in de kleedkamer wordt gezegd dat hij kampt met overgewicht."



Isco zou zelf een rugblessure hebben geveinsd, in de wetenschap dat hij geen minuut in actie zou komen in het Wanda Metropolitano of in de Johan Cruijff ArenA. "In de kleedkamer weten ze dat Isco, als hij wist dat hij zou gaan spelen, dat ook had kunnen doen", voegt OK Diario er zelf aan toe in het eigen artikel. "Maar de Spanjaard heeft de strijd om een basisplaats opgegeven."



Isco is een van de minst gebruikte spelers onder Santiago Solari, die vrijwel wekelijks vragen over het wel of niet laten spelen van de middenvelder krijgt. Na de thuisnederlaag tegen Real Sociedad (0-2 verlies) van dik een maand geleden, een duel waarin hij als invaller meedeed, kwam hij nog maar in totaal tot 127 minuten verspreid over vijf duels. Via Twitter uitte Isco onlangs zijn onvrede over zijn situatie.



"Als je niet dezelfde kansen krijgt, verandert alles. Ik blijf hard werken en hard strijden in afwachting van de kansen. Hala Madrid!", benadrukte de middenvelder op zijn account, naar aanleiding van enkele uitspraken van Rubén de la Red. De oud-voetballer had aangegeven dat 'elke voetballer in de selectie van Real heel goed is' en 'dat degene die niet op zijn best is, wordt overlopen door zijn ploeggenoten'.