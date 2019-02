Onrust bij PSV blijft uit: "Een paar jaar geleden liepen Bazoer en Bakkali weg"

PSV start zaterdagavond tegen sc Heerenveen mogelijk voor de veertiende keer dit seizoen met dezelfde basiself.

Mark van Bommel doet deze voetbaljaargang vaak beroep op elf dezelfde voetballers, laat vaak dezelfde spelers invallen en de rest weet dat oefenwedstrijden of speeltijd in het elftal van Jong PSV het hoogst haalbare is. Hoewel de oefenmeester van PSV harde beslissingen neemt, blijft de onrust bij de Eindhovense club vooralsnog uit.



Aad de Mos denkt dat de koppositie van PSV in de Eredivisie een van de redenen is dat bepaalde spelers niet of nauwelijks klagen over hun geringe participatie. "Dat geeft veel spelers, supporters en ook media een comfortabel gevoel. Er is niet zoveel reden voor makelaars en reserves om te klagen", vertelt de voormalig trainer van onder meer PSV in het Eindhovens Dagblad . "Misschien is het ook de clubcultuur, maar een paar jaar geleden liepen spelers als Riechedly Bazoer en Zakaria Bakkali nog weg.



"Soms hitsen makelaars de boel op. Daar lijkt nu geen sprake van." Van Bommel houdt ervan om jonge talenten een kans in de hoofdmacht te geven, al gaat dat dan weer ten koste van een voetballer als Bart Ramselaar. De middenvelder genoot interesse van NAC Breda en Sint-Truiden, maar bleef in Eindhoven. Een logische beslissing, al dan niet in verband met financiën, in het kader van carrièreplanning, zo denkt De Mos. "Ramselaar laat zien dat hij niet in paniek raakt, hoopt misschien nog op een kans en wil denk ik nog wel een keer op die platte kar staan."



De Mos was in het verleden enthousiast over Armando Obispo en Dante Rigo, maar het tweetal is de afgelopen weken relatief uit beeld geraakt bij de hoofdmacht. Dat heeft volgens de trainer in ruste wat betreft de situatie van Rigo ook te maken met het feit dat Pablo Rosario en Jorrit Hendrix ook nog relatief jong zijn en voldoen. Obispo heeft in de optiek van De Mos misschien nog wat meer tijd nodig. "Hij moet zich op een aantal fronten verbeteren en dat gaat wat langzamer dan gedacht", oordeelt de fervent bezoeker van De Herdgang. "Ook hij heeft straks misschien een keer een andere omgeving nodig. Verloren tijd is het voor hun zeker niet, omdat ze met topspelers trainen."