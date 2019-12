Onrust bij kwakkelend De Graafschap door 'slapjanus'-uitspraak van Snoei

De Graafschap zit momenteel niet in zijn beste periode.

De Superboeren wisten de laatste vier wedstrijden op rij niet te winnen en verloren de tweede plaats in de aan Jong .

De Gelderlander weet te melden dat trainer Mike Snoei de onrust nog eens heeft aangewakkerd door zich op een ledenvergadering van de Vereniging Betaald Voetbal kwetsende uitspraken over Stef Nijland te hebben laten ontlokken.

Snoei noemde Nijland onder meer een 'slapjanus'. "Ik hoor dit nu voor het eerst. Als de trainer mij echt een slapjanus heeft genoemd, zou ik daar op z'n zachtst gezegd niet blij mee zijn."

"Maar ik wil hem eerst met die uitspraak confronteren, voordat ik er iets van vind", reageert Nijland op de vermeende uitspraken van Snoei.

De oefenmeester wilde zelf niet reageren op het voorval. Nijland speelde dit seizoen tot dusver veertien wedstrijden voor De Graafschap, waarvan acht als basisspeler.

"Ik baal enorm dat ik zo weinig speel", zegt de 31-jarige aanvallende middenvelder in gesprek met de Gelderlander. "De trainer en ik zijn het lang niet altijd met elkaar eens over de speelwijze."

Lees beneden verder

"De aanvallende intenties zijn er wel, maar ik vind dat ik een grotere rol moet spelen. Daar praten we veel over. Onze band is verder ook prima."

Met twee doelpunten kan Nijland dit seizoen nog geen geweldige statistieken overleggen. "Daar baal ik zelf het meest van. Echt waar.?Omdat ik een flegmatieke speler ben, is er al snel kritiek als ik niet scoor."

"Maar geloof me, ik wil zó graag. Ik doe mijn stinkende best en wil belangrijk zijn", stelt Nijland. "Deze tegenslagen hakken er keihard in, maar we geven niet op. Wij moeten ons snel herpakken. Hopelijk kunnen we vrijdag tegen al een einde maken aan deze serie."