Onmisbare kracht stelt Zidane voor duivels dilemma in aanloop naar Clásico

Real Madrid en Barcelona gaan na veertien wedstrijden nek-aan-nek in de Spaanse titelrace.

Beide grootmachten verzamelden reeds 31 punten en staan op 18 december voor het eerst tegenover elkaar in de eerste Clásico van dit seizoen. De Madrileense sportkrant AS schetst in aanloop naar de kraker in het Camp Nou een duivels dilemma voor Zinédine Zidane.

AS stipt woensdag in een analyse aan dat de Franse trainer van de komende weken voorzichtig zal willen zijn met Casemiro. De Braziliaanse defensieve middenvelder geldt immers als het slot op de deur in het elftal van Zidane.

De verwachting in Spanje is dat hij over twee weken tegen hoe dan ook aan de aftrap zal verschijnen. Het huidige kaartenrecord van Casemiro zou Zidane echter kopzorgen bezorgen.

De controleur ontving in het huidige LaLiga-seizoen in veertien optredens namelijk al vier gele kaarten en is bij een volgende prent geschorst voor de eerstvolgende competitiewedstrijd. Real Madrid komt de komende tijd in competitieverband eerst nog in actie tegen (thuis) en (uit), waardoor in Spanje nu de vraagt rijst hoe Zidane de zaak-Casemiro moet managen.

De meest voor de hand liggende oplossing is om Casemiro over anderhalve week te sparen voor de uitwedstrijd tegen Valencia, waardoor hij op 18 december hoe dan ook speelgerechtigd is tegen Barcelona.

Lees beneden verder

Valencia is dit seizoen in het eigen Mestalla echter moeilijk te verslaan, waardoor Zidane dan graag zal willen beschikken over Casemiro. De Clásico heeft echter nog altijd de hoogste prioriteit voor Real Madrid.

Daarom is het volgens AS goed denkbaar dat Zidane de middenvelder aankomend weekend tegen Espanyol het veld zal opsturen, in de hoop dat hij dan zijn vijfde gele kaart van het seizoen ontvangt en daardoor 'slechts' geschorst is voor het duel met Valencia.

Casemiro, die samen met aanvoerder Sergio Ramos de enige speler van Real Madrid is die dit seizoen nog geen wedstrijd miste in LaLiga, zou dan weer met een schone lei kunnen beginnen aan de kraker tegen Barcelona.