'Ongelooflijke' zeventienjarige Eric García schittert voor Manchester City

De centrale verdediger maakte zijn debuut in de Carabao Cup en vertelde de hele avond zijn ploeggenoten wat ze zouden moeten doen.

Josep Guardiola glunderde. In zijn beoordeling van de overwinning van Manchester City op Leicester City in de Carabao Cup op dinsdagavond, pikte de Catalaan er een paar belangrijke punten uit.

"De spelers voorin waren niet zo briljant als normaal, maar alle andere jongens waren zo goed, vooral Nico en Eric", zei hij. "Eric García, op zeventienjarige leeftijd, heeft een ongelooflijke prestatie geleverd."

Het was inderdaad niet de meest vloeiende avond van City in het King Power Stadium, hun geïmproviseerde team was zoekende voor grote delen, vooral in de tweede helft en er waren die reddingen van de twintigjarige Aro Muric nodig in de strafschoppenreeks om the Citizens een plek in de halve finale te bezorgen.

Muric genoot van de gezangen van de meereisende supporters na zijn heldendaden, zijn teamgenonten duwden hem naar voren voor het feestelijke samenzijn om van het moment te genieten en de international van Kosovo zal zich een mijlpaal in zijn carrière herinneren.

Maar dat geldt ook voor García, die bewijst een centrale verdediger te zijn met een ongelooflijke belofte. In de zomer van 2016 werd hij als zestienjarige overgenomen van Barcelona, een transfer die Barça-fans en journalisten ertoe brachten te klagen over het verlies van een van de grootste taleten van de club.





Hij was vanaf zijn zevende jaar speler van Barcelona gespeeld, waar hij de aanvoerder was in elk jeugdteam waar hij speelde, zelfs als hij bij oudere leeftijdsgroepen speelden, en zij die de jongeling kennen, komen allemaal terug op één woord: volwassenheid.

"Eric García is 17 of 18 en speelde alsof hij 24 of 25 was", zei Guardiola in de zomer, toen García voor het eerst zijn talenten toonde in het eerste team van City.

En dat was opnieuw het geval op dinsdagavond in de East Midlands. García, op zo'n jonge leeftijd, spendeerde de nacht met gebarende stem aan zijn aanzienlijk meer ervaren teamgenoten, door hen te vertellen waar ze moesten staan, waar ze zouden moeten passen.

"Hij heeft veel persoonlijkheid", zei Guardiola toen hem werd gevraagd over García. "In de voorbereiding in de Verenigde Staten was hij ongelooflijk en had de leiding tegen Bayern München en Liverpool."

"Hij is een man met veel gevoel voor de positie. Hij is zo slim, hij is niet de sterkste in de lucht of de snelste, maar de enkele keren dat de tegenstander een positie wint, kan hij de defensie leiden en heeft hij veel persoonlijkheid."

Die volwassenheid is ook duidelijk buiten het veld. In een interview na de wedstrijd - in perfect Engels gegeven - sprak García alsof het normal ais voor een tienervoetballer om naar een van de beste teams in Europa te gaan en senior-internationals te vertellen wat ze moeten doen.

"Ik zeg altijd dat als we op het veld staan, we allemaal hetzelfde team zijn", zei hij. "Ik denk dat als we met elkaar praten het beter is voor het team, omdat je je teamgenoten probeert te helpen en uiteindelijk is dat het belangrijkste. Uiteraard is er veel verschil qua leeftijd, maar ik voel gewoon dat ik het moet doen."

Guardiola, ondanks dat hij een Barcelona-achtergrond heeft, wist niet veel over García voordat hij naar Manchester verhuisde, maar was ongelooflijk onder de indruk van wat hij sindsdien heeft gezien. Dat kwam dinsdag aan het licht toen hij de andere belangrijke eigenschappen van de jongeling benadrukte.

"Hij heeft een goede visie, een goede pass. Het is ongelooflijk, ik ben zeer tevreden", voegde Guardiola eraan toe. "Hij maakte geen enkele fout en met de bal speelde hij met een enorme persoonlijkheid. Hij is niet gemakkelijk met Demarai Gray, Kele Iheanacho en James Maddison."

"Het is een grote belangrijke gebeurtenis. Ik ben zo opgetogen over zijn prestatie."





En García, met zijn toewijding om in de achterhoede te spelen, is net zo enthousiast om met Guardiola te werken.

"Ik denk dat hij me elke dag enorm helpt, elke dag is alsof je naar schoot gaat omdat je iets anders leert, dus het is goed."

Lees beneden verder

En hij zegt dat avonden zoals deze, zijn eerste wedstrijd in het eerste elftal voor City, de beslissing om Barcelona te verlaten rechtvaardigde.

"Ja, ja, ik ben echt trots op mijn beslissing", zei hij. "Het is moeilijk omdat je je vrienden, je familie en je oude teamgenoten achterlaat, maar uiteindelijk moet ik nadenken over mijn carrière en daar ben ik heel blij om."

"Ik denk dat het op de goede manier gaat. Ik speelde bij Onder-23 en ik ben zeventien jaar oud, dus ik ben echt heel gelukkig op dit moment."