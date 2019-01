Ongeloof over 'arrogant' PSG en drie strafschoppen tegen: "Het is vreemd"

Paris Saint-Germain werd woensdagavond in de Coupe de la Ligue op bizarre wijze uitgeschakeld door Guingamp (1-2).

De uitploeg kreeg drie strafschoppen toegekend in het laatste halfuur. Diep in blessuretijd maakte Marcus Thuram de winnende treffer vanaf elf meter. Thomas Tuchel laat na afloop weten teleurgesteld te zijn in de houding van zijn spelers.

"Ik weet niet of we het verdiend hebben, we hadden veel kansen", zegt de trainer van de Franse topclub in gesprek met Canal+ . Tuchel vond zijn ploeg ietwat arrogant. "Eerlijk gezegd speelden we met te veel vertrouwen. Het is lastig te verkroppen als je een wedstrijd verliest met drie penalty's tegen. Het is vreemd. De tweede strafschop is discutabel. Er gebeurde niets, het is normaal contact tussen twee spelers."



"Ze kwamen drie keer het strafschopgebied binnen en kregen drie penalty's mee", vervolgt Tuchel, die toegeeft dat zijn ploeg slecht voor de dag kwam. "We waren niet gretig en dat is wel een vereiste. Maar bij elke nederlaag zijn er mogelijkheden om te leren. Het is lastig, maar je moet blijven groeien. Laten we hopen dat het een incident is. We waren té relaxed."



Jocelyn Gourvennec, trainer van Guingamp, is na afloop dolblij. "We hadden nooit gedacht dat we hier zouden winnen. Vaak zetten ze grote uitslagen neer en dat doen ze vaak al rap in de wedstrijd. Zowel met Guingamp als met Bordeaux (vorige club, red.) was het altijd lastig hier voor mij. Ik weet niet wat er gebeurde. We zijn er blijkbaar in geslaagd om het PSG lastig te maken."