Ongeloof bij Wout Weghorst: "Ik heb 'm veilig in de kleedkamer gelegd"

Wout Weghorst vervulde zaterdag een heldenrol bij de 5-2 overwinning van VfL Wolfsburg tegen Fortuna Düsseldorf.

In de tweede helft produceerde de spits een hattrick, terwijl hij ook twee keer een assist mocht afleveren. De zomeraankoop van Wolfsburg is na afloop vol ongeloof over zijn belangrijke bijdrage aan de riante zege.

"Ik heb de bal laten ondertekenen door mijn medespelers. Ik heb 'm veilig in de kleedkamer gelegd, hopelijk ligt hij er nog", wordt Weghorst geciteerd door De Telegraaf . De Nederlander is blij met een nieuwe mijlpaal in zijn loopbaan. "Dit was niet alleen mijn eerste hattrick voor Wolfsburg, maar zelfs de eerste uit mijn carrière. Dat geeft een speciaal gevoel."



Na 45 minuten spelen stond het nog 1-1, maar Weghorst leidde zijn ploeg uiteindelijk naar de winst. "We kwamen na rust heel erg goed uit de kleedkamer, met veel druk naar voren. Waarschijnlijk verrasten we Düsseldorf daar een beetje mee. Super dat er zo'n wedstrijd uit komt. Ik besef nog niet precies wat er allemaal is gebeurd", aldus Weghorst.



De aanvaller ruilde afgelopen zomer in voor de -club, waar hij tot medio 2022 vastligt. Tot op heden heeft Weghorst 28 wedstrijden gespeeld voor Wolfsburg, met 13 doelpunten en 5 assists als resultaat. Ondanks zijn goede vorm is Weghorst niet opgenomen in de selectie van het , dat het komende week in de EK-kwalificatie opneemt tegen Wit-Rusland en Duitsland.