Ongeloof bij Ten Hag: "Ze speelden ons eigenlijk in de kaart"

Erik ten Hag is geschrokken van de manier waarop Ajax zaterdagavond aan de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo begon.

De trainer heeft geen goed woord over voor de manier waarop Ajax uit de startblokken kwam in Almelo. "Heracles was heel scherp. We lieten ons de kaas van het brood eten. Ze speelden ons eigenlijk in de kaart door zo hoog druk te zetten. Normaal hebben we het vermogen om ons daar onderuit te spelen, met Donny van de Beek constant als vrije man. Maar we hebben hem vandaag niet bereikt. Als ze dan zoveel druk zetten, speel dan sneller lang. Dan is de bal ook weer vrij. Maar dat is ons veel te weinig gelukt in de eerste helft. Sterker nog: we hebben Heracles in de aanval gezet en uiteindelijk laten scoren", vertelt de coach na afloop voor de camera van FOX Sports.



Ajax speelde volgens Ten Hag een 'heel matige eerste helft'. "De eerste keer dat we gingen voetballen de eerste helft leverde meteen een kans op. Ze zetten zo hoog druk en nemen zoveel risico. Nogmaals, normaal is dat onze kwaliteit om daar onderuit te spelen. Dat hebben we vandaag in de eerste helft totaal niet gedaan. Dan breng je hun in de aanval en breng je ze zelfs tot scoren", vervolgt hij. "In de tweede helft hebben we de rug gerecht en ook kansen afgedwongen. We hebben niets meer toegelaten. Alleen hebben we het tij niet kunnen keren."



Ten Hag geeft toe dat Ajax het niet gewend is om opgejaagd te worden. "Maar als je top wil zijn, moet je er op voorbereid zijn dat dit kan gebeuren, dat de tegenstander heel hoog druk gaat zetten. Dat hebben we nog niet heel vaak mee gemaakt. Ze nemen zoveel risico. Dan mag ik van de ploeg verwachten dat ze daar goed mee om gaan. Vlak voor de wedstrijd hebben we nog aangestipt dat dit de mogelijkheid was en dan overkomt het ons toch", baalt de keuzeheer.