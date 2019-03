Ongeloof bij PSV na debacle in Amsterdam: "Misschien waren we te gretig"

PSV speelde tegen Ajax ruim een halfuur met een man meer, maar ging tot grote teleurstelling van aanvoerder Luuk de Jong uiteindelijk toch onderuit.

kwam in de eerste helft op achterstand door een eigen doelpunt van Daniel Schwaab. Rond het uur kwam met een man minder te staan door een directe rode kaart voor Noussair Mazraoui, waarna De Jong vrijwel onmiddellijk voor de gelijkmaker tekende. "Dan moet je erin gaan geloven en ten koste van alles die wedstrijd proberen te winnen. Daarnaast moet je ten koste van alles geen tegendoelpunt meer slikken", zegt De Jong na afloop voor de camera van FOX Sports.



De Eindhovenaren wisten de overtalsituatie echter niet uit te buiten en stapten uiteindelijk met een 3-1 nederlaag van het veld. Dusan Tadic tekende vanaf de strafschopstip voor de 2-1, na een overtreding van Schwaab op Neres, waarna laatstgenoemde in extremis de eindstand bepaalde. "Het is zuur dat die (scheidsrechter Björn Kuipers, red.) dan zo'n penalty geeft. Je gaat misschien iets te veel naar voren lopen. Misschien waren we te gretig en liepen we te ver vooruit", vervolgt De Jong.



Door de nederlaag bedraagt de voorsprong van PSV op Ajax nu nog maar twee punten. De Jong blijft echter hoopvol over een goede afloop en wijst op de ranglijst. "Ze hebben wel vaker twee punten achtergestaan. We staan nog steeds bovenaan. We hebben het nog steeds in eigen hand", besluit hij.