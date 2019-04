Ongeloof bij Ajax na nieuwe megastunt: "We flikken het weer, ongelofelijk"

Ajax plaatste zich dinsdagavond op wonderbaarlijke wijze voor de halve finales van de Champions League.

De Amsterdammers wonnen in Turijn met 1-2 van , hetgeen na het 1-1 gelijkspel uit de heenwedstrijd ruim voldoende was. Matthijs de Ligt groeide in de tweede helft uit tot matchwinner.

De verdediger van torende halverwege de tweede helft bij een hoekschop van Lasse Schöne boven twee verdedigers van Juventus uit, waarna een machtige kopbal volgde die doelman Wojciech Szczesny te machtig was. "We flikken het weer, ongelofelijk", reageert De Ligt na afloop voor de camera van Veronica .



Nadat Cristiano Ronaldo Juventus op voorsprong had gekopt, kantelde Ajax de wedstrijd door treffers van Donny van de Beek en De Ligt. Laatstgenoemde stelt dat Ajax een grotere uitslag neer had kunnen zetten. "Als je ziet hoeveel kansen we missen word je wel gek, maar we flikken het wel. We weten wat we kunnen, Juventus wist ook wat we kunnen."



"Bizar, het is bizar. Prachtig: ik heb er geen woorden voor, dit is niet normaal. De supporters zijn trots, de stad is trots. Mooier kan niet", vervolgt De Ligt. Ajax kan zich nu gaan opmaken voor een dubbele confrontatie met de winnaar van het tweeluik tussen Totttenham Hotspur en . "Het zal allebei lastig worden, maar dat waren en Juventus ook. We hebben twee beoogd titelwinnaars verslagen. We doen ons best en we zien wel waar het eindigt", besluit De Ligt.