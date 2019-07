Ongelofelijke afstandsgoal Vilhena helpt Krasnodar aan eerste zege

Tonny Vilhena en Younes Namli hebben zaterdagmiddag beiden namens FK Krasnodar hun visitekaartje afgegeven in de Russische competitie.

Beide middenvelders begonnen in de basis in de uitwedstrijd tegen FK Ufa en hadden met een doelpunt uiteindelijk een groot aandeel in de 2-3 overwinning van Krasnodar. Het betekende voor het elftal van trainer Murad Musayev (foto) pas de eerste competitiezege dit seizoen, want op de openingsspeeldag werd met 1-0 verloren van Akhmat Grozny.



Vilhena en Namli begonnen vorige tegen Grozny in de basis, maar de deze zomer van respectievelijk en overgekomen middenvelders konden Krasnodar toen niet aan een resultaat helpen. Beiden kregen tegen Ufa een nieuwe kans in de basis, maar aanvankelijk dreigde het opnieuw mis te gaan voor Krasnodar. De nummer drie van het afgelopen seizoen speelde een teleurstellende eerste helft en keek bij rust tegen een 2-0 achterstand aan.



Catalin Carp had de thuisploeg na twintig minuten voetballen op voorsprong gebracht, waarna Jemal Tabidze de problemen voor Krasnodar op slag van rust vergrootte. Kort na de onderbreking was het Namli die Krasnodar op sleeptouw nam. De Deense spelmaker had een heerlijke vooractie in huis, waarna hij de bal met wat geluk weer voor de voeten kreeg en uiteindelijk doeltreffend uithaalde voor de aansluitingstreffer.



Krasnodar pakte door en een kwartier voor tijd was het Vilhena die op werkelijk schitterende wijze voor de gelijkmaker tekende. De Oranje-international legde vanaf dik dertig meter aan voor een schot en zag zijn knal uiteindelijk buiten het bereik van keeper Aleksey Chernov in het doel ploffen: 2-2. De wedstrijd leek vervolgens af te stevenen op een remise, maar door een eigen doelpunt van Tabidze in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd stapte Krasnodar uiteindelijk toch nog als winnaar van het veld.