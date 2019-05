Onduidelijkheid over toekomst van Ajacied: "Na De Graafschap gaan we zitten"

Joël Veltman is volledig hersteld van een zware knieblessure en krijgt bij Ajax weer regelmatig een basisplaats toebedeeld.

De rechtsbenige verdediger prijst zich gelukkig met het feit dat trainer Erik ten Hag hem weer regelmatig speelminuten laat maken. "Ja, allemaal positieve berichten. Laten we het zo houden", zegt de teruggekeerde Veltman in gesprek met NUsport .

Eind vorig seizoen raakte Veltman geblesseerd aan zijn knie in de wedstrijd tegen . Zijn blessure kwam op een uiterst ongelukkig moment, juist ook omdat hij hoopte de stap naar het buitenland te wagen. Het was alweer de tweede zware blessure in de loopbaan van Veltman.



Voor het revalidatietraject werd gekozen voor de faciliteiten van de KNVB. De negentienvoudig Oranje-international reageert met een kwinkslag als hem wordt gevraagd wat ze bij de voetbalbond in zijn thee deden. "Een beetje honing, haha", grapt hij. "Na mijn eerste kruisbandblessure kwam ik sterker terug en nu ook. Ik 'gun' iedereen zo'n blessure, puur om het feit dat je mentaal en fysiek sterker wordt."



Voor valt dit seizoen 'alles op zijn plek', zo oordeelt Veltman. "Iedereen heeft zijn aandeel gehad. Het is een prachtige puzzel geworden." De 27-jarige rechtsback annex centrale verdediger staat voor zijn laatste contractjaar in de Johan Cruijff ArenA. Een voortijdig vertrek is niet al op voorhand uitgesloten. "Een goede vraag. Na (woensdagavond, red.) gaan we zitten. Ik zie wel wat er op mijn pad komt."