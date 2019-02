Onderzoekers vliegtuig Sala 'vastberaden' om wrak te bergen

De autoriteiten die de verdwijning van het vliegtuig met Emiliano Sala onderzoeken doen er alles aan om te achterhalen wat er is gebeurd.

Dat benadrukt scheepswrakjager David Mearns in gesprek met L'Équipe. "Het is een delicate operatie, maar wel eentje die goed haalbaar is. We hebben wel eens vliegtuigen uit veel dieper water gehaald." De AAIB (Air Accidents Investigation Branch) meldde zondag dat op de bodem van Het Kanaal het toestel is gevonden waarmee Emiliano Sala op weg was naar Cardiff. Het wrak ligt op 67 meter diepte.



Volgens Mearns heeft de AAIB een duidelijke missie: "De oorzaak van het ongeval achterhalen." Of het lichaam dat in het wrak is gevonden van Sala is of van de piloot, is nog niet bekend. "Als het vliegtuig boven land was neergestort, dan had de AAIB het opgespoord en ergens opgeslagen om vervolgens onderzoek te doen. Dan hadden ze de lichamen ook moeten bergen."



"Wat is het verschil tussen een vliegtuig in het water en een vliegtuig op het land? Het toestel in het water kost meer geld", aldus Mearns. "Voor mij heeft het geen zin om het vliegtuig te vinden, wat aanwijzingen kan geven over de oorzaak, en vervolgens op te geven. Nu er geen hoop meer is om de inzittenden levend te vinden, is er tijd nodig."



"Veel mensen hebben donaties gedaan, sommigen wel 5.000 euro. We vinden het daarom noodzakelijk om in alle transparantie te achterhalen wat er is gebeurd." Emiliano Sala was op 21 januari op weg naar Cardiff City om zijn transfer naar de Premier League-club af te ronden. Nantes en Cardiff City herdachten de 28-jarige Argentijn op indrukwekkende wijze bij hun meest recente wedstrijden.