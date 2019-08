Onderzoek wijst uit: Lionel Messi heeft veel meer impact dan Cristiano Ronaldo

Uit onderzoek van de Universiteit van Leuven komt naar voren dat Lionel Messi een betere speler is dan Cristiano Ronaldo.

Bij het onderzoek, in samenwerking met het Nederlandse data-intelligentiebedrijf SciSports, is over een periode van vijf seizoenen niet alleen gekeken naar doelpunten en assists. Ook alle acties van Messi en Ronaldo zijn uitvoerig bestudeerd.

"De waarde van een voetballer wordt vaak bepaald door doelpunten en assists", verklaart professor Jesse Davis in gesprek met Sporza. "Een doelpunt is echter een zeldzame gebeurtenis, want in een wedstrijd gebeuren naar schatting gemiddeld 1.600 acties. Ons model bekijkt elke actie, schoten, passes, dribbels, tackles, en berekent de waarde ervan."

Die waarde wordt ook wel VAEP genoemd: Valuing Actions by Estimating Probabilities. Hierbij wordt gekeken naar de bijdrage van een speler bij het uiteindelijke resultaat, zowel in het geval van doelpunten als bij het voorkomen van tegendoelpunten.

"Zo krijg je een completer beeld van een speler en zijn waarde voor het team", aldus Davis. Messi kwam tussen de jaargangen 2013/14 en 2017/18 tot een VAEP-waarde van 1,21 per wedstrijd in het shirt van , terwijl Ronaldo niet verder wist te komen dan een waarde van 0,61 per duel namens .

Lees beneden verder

"In de eerste seizoenen liggen de scores van Messi en Ronaldo zeer dicht bij elkaar", concludeert doctoraatsstudent Tom Decroos, die ook meewerkte aan het onderzoek. "Vanaf het seizoen 2015-2016 neemt Messi afstand van zijn eeuwige rivaal. Bij de meeste voetballers stellen we een trade-off vast: ofwel maken ze veel acties met een minder hoge waarde - dat is bijvoorbeeld zo bij Paul Pogba."

"Of je hebt spelers die minder aan de bal komen, maar wel een grote impact hebben. Dat is typisch zo voor spitsen als Harry Kane, Mohamed Salah en Cristiano Ronaldo", stelt hij. "Messi is op dit vlak uitzonderlijk: de Argentijn voert een heel hoog aantal acties uit en die hebben ook nog eens een hoge waarde", zo besluit Decroos.

Het onderzoek is gestopt in 2018, toen Ronaldo Real inruilde voor en dus niet meer in dezelfde competitie als Messi uitkwam.