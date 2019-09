Onderzoek naar racistische spreekkoren jegens Romelu Lukaku

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) onderzoekt de racistische spreekkoren die zondag van de tribune kwamen in Cagliari.

De supporters van Cagliari maakten tijdens het duel met (1-2) apengeluiden op het moment dat Romelu Lukaku een penalty ging nemen.

De openbaar aanklager van de FIGC bevestigt dat het incident in onderzoek is en dat 'informatie wordt opgevraagd bij de partijen die verantwoordelijk zijn voor de openbare orde in de Sardegna Arena'. Toen Lukaku in de 72ste minuut mocht aanleggen voor een strafschop werd hij racistisch bejegend en dat ging door nadat hij de penalty had benut.

Eerder deed Lukaku zelf op Instagram een emotionele oproep. "Voetbal is een spel waar iedereen van moet kunnen genieten. We mogen geen enkele vorm van discriminatie accepteren", zegt Lukaku, die vindt dat er ook een rol is voor social media-platforms. "Instagram, Twitter en Facebook moeten samenwerken met clubs om dit tegen te gaan. Je ziet iedere dag comments over huidskleuren."

Lukaku liet zich bij het nemen van de strafschop niet van zijn stuk brengen en tekende voor de winnende treffer. Hij reageerde vervolgens met een ijskoude blik richting de Cagliari-fans.

"Dames en heren, we leven in 2019", vervolgt Lukaku. "We zeggen het al jaren, maar er gebeurt maar niks. In plaats van vooruit gaan we achteruit. Ik denk dat we ons als spelers moeten verenigen en een statement moeten maken."