"Ondertussen heeft Garcia de la Vega al wel 60.000 euro gedeclareerd"

Roda JC wil zo snel mogelijk af van de beoogde Mexicaanse clubeigenaar Mauricio Garcia de la Vega.

De problemen in Kerkrade stapelen zich op en mededirecteur Hessel Meijer hoopt dat op korte termijn een oplossing gevonden wordt. In een interview met De Telegraaf laat Meijer weten dat de club pas weer verder kan als Garcia de la Vega uit beeld is.

Roda staat er op financieel gebied belabberd voor en dus was de komst van Garcia de la Vega welkom. Hij kwam zijn beloftes vooralsnog niet na en inmiddels is een onwerkbare situatie ontstaan.

De supporters zetten hem vorige week vrijdag op hardhandige wijze uit het Parkstad Limburg Stadion in de rust van het duel met en maandag meldde het kantoorpersoneel zich collectief ziek. Op de achtergrond staan andere mensen klaar om Roda financieel de helpende hand te bieden.

"Je kunt het je bijna niet voorstellen na alles wat er is gebeurd, maar er zijn nog altijd mensen die te hulp willen schieten en geld willen storten om de club te redden. Maar dat willen ze pas doen als Garcia de la Vega weg is", laat Meijer optekenen in de krant.

"Het liefst zou ik hebben dat dat gebeurt zonder hem ook maar één euro mee te geven. Hoe haal je het in je hoofd om zo iemand nog geld mee te willen geven? Hij is keihard in gebreke gebleven."

Meijer legt uit dat de Mexicaanse zakenman de verplichting op zich heeft genomen om het exploitatietekort over dit seizoen voor zijn rekening te nemen. Garcia de la Vega geeft intussen al weken aan dat hij geen geld in de club steekt zolang de KNVB hem geen groen licht geeft om clubeigenaar te worden.

"Maar door niet te investeren blijft hij contractueel in gebreke. Ik ben er voor 95 procent zeker van dat hij ook helemaal geen euro heeft om in de club te stoppen. Investeren is iets anders dan een lening afsluiten op naam van Roda. Bovendien is er ook 0,0 procent kans dat hij door de KNVB wordt goedgekeurd als eigenaar."

Meijer spreekt van een 'heel gevaarlijke' situatie voor Roea JC. "We moeten echt oppassen dat dit niet de ondergang van Roda JC wordt. Er moet snel een oplossing komen, want straks moeten de lonen weer betaald worden en andere rekeningen voldaan", vervolgt de directeur.

"Op dit moment is daarvoor geen geld en dus zou een van de partijen het faillissement kunnen aanvragen. Ondertussen heeft Garcia de la Vega in drie maanden tijd al wel 60.000 euro gedeclareerd. Dat is een mooi salaris voor een directeur van een Eerste Divisie-club."