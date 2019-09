Onder Messi's vleugels: Barca's plan met tienersensatie Ansu Fati

De Catalanen hebben een potentiële superster in handen en er is een speciaal plan ontwikkeld om hem zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Maar weinig mensen zagen Ansu Fati's explosieve doorbraak op zestienjarige leeftijd aankomen, maar bij werd er nooit getwijfeld aan zijn enorme vermogens.

Samen met Ilaix Moriba werd hij het afgelopen jaar gezien als de belangrijkste jeugdspeler en trainer Ernesto Valverde twijfelde dan ook niet toen Ousmane Dembélé wegviel met een blessure.

Fati werd de jongste Barça-speler sinds 1941 toen hij in augustus mocht opdraven tegen en inmiddels is hij ook de jongste doelpuntenmaker en de jongste debutant in de in de clubgeschiedenis.

Het is een geweldige start voor de tiener, die laat zien uit het juiste hout te zijn gesneden, terwijl men bij Barcelona onder de indruk is van zijn bescheiden houding en sterke wil om zich te laten gelden.

"Hij is een speler met iets speciaals, iets extra's. Voor zijn leeftijd is hij enorm volwassen", prees Valverde na Fati's goal en assist tegen . "Op de trainingen zien we hetzelfde als hier op het veld."

Inmiddels maakt hij dus snel naam voor zichzelf op Camp Nou, maar de Catalaanse grootmacht moest zich deze zomer flink inspannen om hem uit handen van , , West Ham en Nice te houden.

Hij verlengde zijn contract vooral omdat hij de toezegging kreeg dat hij zich meer op de positie van vleugelaanvaller kon focussen in plaats van de rol van centrumspits, die hij tegen wil en dank bekleedde in de jeugd.

Die positiewisseling was enerzijds bedoeld om zijn vaardigheden beter tot uiting te laten komen en tegelijkertijd vergrootte het zijn kans op speeltijd bij de hoofdmacht.

De switch betaalt zich nu al uit, want de tiener blijkt uiterst gevaarlijk op beide flanken, terwijl hij ook zijn aangeboren talent om te scoren blijft benutten, zoals hij al aantoonde met twee competitietreffers.

Beide goals kwamen tot stand toen de in Guinea-Bissau geboren belofte op precies het juiste moment opdook in het strafschopgebied van de tegenstander. De kansen verzilverde hij met een ongewone overtuiging voor een zestienjarige.

De jongeling steekt zichtbaar veel op van de lessen die hij krijgt op de trainingen en ook buiten het veld krijgt hij goede assistentie nu Rodrigo Messi, de broer van Lionel, hem sinds vorige zomer vertegenwoordigt als zaakwaarnemer.

Net zoals Ronaldinho en zijn broer/zaakwaarnemer Roberto de Assis geholpen hebben toen Messi doorbrak, is het nu aan de Argentijnse vedetti en zijn broer om de toekomstige ster van de club te lanceren.

De toekomst ligt voorlopig vast in Camp Nou, waar hij een afkoopsom van 100 miljoen euro in zijn contract heeft meegekregen. Barcelona kon talenten als Xavi Simons en Takefusa Kubo recentelijk niet behouden, maar wil die fout niet nogmaals maken.

De zestienjarige Fati kan daarom vermoedelijk zelfs spoedig een nieuwe en flink verbeterde verbintenis tekenen als hij zo blijft presteren en speeltijd blijft krijgen in het eerste team.

Het ziet er naar uit dat Valverde bereid is om hem deel uit te blijven maken van zijn plannen, al neemt de concurrentie voor Fati wel toe nu Ousmane Dembélé weer speelklaar is.

De Fransman was een dure aankoop, maar dat is bij Barcelona geen garantie dat hij de voorkeur krijgt boven een jong talent. Zeker niet als Fati het blijft tonen op trainingen en in wedstrijden.

Dembélé startte in de eerste wedstrijd van het seizoen als basisspeler, maar kon niet voorkomen dat Barcelona een beschamende 1-0 nederlaag leed bij Ahtletic Club.

Hoewel Fati liefst zes jaar jonger is dan Dembélé, laat hij nu al een volwassener houding zien, terwijl zijn prestaties op het veld op zijn minst zorgen voor een open concurrentiestrijd.

"De speler die zijn plekje het meest verdient, speelt. Dat is overal zo en ook hier krijgen jonge spelers de kans als ze de juiste energie hebben", stelde Valverde afgelopen week. "Ansu heeft kwaliteiten die bij ons passen. We zien zijn potentie."

Het moet natuurlijk gezegd dat de zestienjarige nog wel wat gepolijst moet worden, maar bij Barcelona is men overtuigd dat hij op elke positie in de aanval of zelfs als middenvelder uit kan groeien tot vaste basisspeler van de hoofdmacht.

Voor nu is Fati echter vooral een vleugelaanvaller en op die positie heeft hij al laten zien wat hij in zijn mars heeft. Club en speler zijn nu in een ideale positie om zijn talent volledig te ontplooien.