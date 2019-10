"Ondanks zijn mindere beurt hoort hij nog steeds bij de selectie van Oranje"

AZ kan terugkijken op een aantal geslaagde weken.

De Alkmaarders slaagden er echter niet in om hun laatste wedstrijd voor de interlandperiode met een overwinning af te sluiten. De ploeg van trainer Arne Slot kwam zondag niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij en mocht nog van geluk spreken dat de Tilburgers in de slotfase een strafschop misten. Ben Wijnstekers zag dat het moeilijk had tegen Willem II en ook Calvin Stengs slaagde er niet echt in om zich hieraan te ontworstelen.

"Ik verwachtte iets extra's van Calvin Stengs. Evenals bij heel AZ, heeft Stengs een bepaald verwachtingspatroon gecreëerd dat je meeneemt in je beoordeling."

Stengs scoorde wat betreft Wijnstekers een voldoende, maar had meer moeten brengen: "Hij is iemand die het verschil kan maken", vertelt de voormalige verdediger, die als rapporteur namens De Telegraaf aanwezig was bij het duel.

Wijnstekers zag dat de acties van Stengs tegen Willem II (te) vaak mislukten: "Overigens vind ik wel dat hij ondanks zijn mindere beurt tegen Willem II bij de selectie van het hoort. Stengs bezit de kwaliteiten en het is goed als hij aan het niveau mag snuffelen. Ik denk dat het tijdperk Strootman bij Oranje voorbij is."

Wat betreft Wijnstekers, was Teun Koopmeiners de beste man op het veld aan de kant van de Alkmaarders. De middenvelder nam de enige treffer van zijn ploeg voor zijn rekening en maakte verder een goede indruk: "Niet alleen vanwege zijn benutte strafschop, maar ook omdat hij het spel in de eerste helft naar zijn hand zette. Toch zag je ook bij hem de vermoeienissen van de afgelopen tijd er na rust insluipen."