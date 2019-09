"Ondanks de interesse van meer Europese topclubs beet ik me vast in Ajax"

Lisandro Martínez heeft zich geruisloos in de basis van Ajax gespeeld.

De verdediger annex middenvelder uit Argentinië erkent dat hij zelf ook wel verrast is over hoe snel hij is geacclimatiseerd. "Daar moet ik de Spaanstaligen Bruno Varela, André Onana, Nicolás Tagliafico en Edson Álvarez voor bedanken", vertelt de zomerse miljoenenaankoop van dinsdag in gesprek met De Telegraaf .

Dat hij enigszins verrast is over zijn snelle aanpassingsperiode, heeft ook een reden. Hij liep als twaalfjarige stage bij , ver van zijn ouderlijk huis. "De proefperiode werd afgebroken, omdat ik heimwee had en een jaar later was het precies hetzelfde." Als veertienjarige maakte hij de stap alsnog, mede dankzij Muriel. "Mijn jeugdliefde ging met me mee en is ook hier in Amsterdam mijn steun en toeverlaat."

Voorafgaand aan zijn periode bij Newell's Old Boys was Martinez een veelzijdige aanvaller, maar bij de oude club van Lionel Messi werd hij eeb verdediger. "Het was het moment dat ik wist dat ik kon slagen als profvoetballer, waarna ik daar alles voor heb laten wijken. Newell's Old Boys is hét opleidingsinstituut, zeg maar het Ajax van Argentinië."

Via Defensa y Justicia, een relatief kleine club, belandde Martínez bij Ajax. "Ik kreeg een belletje dat Ajax concreet voor me zou worden. En een paar dagen later had ik een prettig gesprek met mister Genk (Ajax' hoofdscout Henk Veldmate, red.), die de interesse bevestigde. Ondanks de interesse van meer Europese topclubs beet ik me vast in Ajax. Ik wist dat ik daarheen wilde."

"Dat ik me zo snel kon laten gelden, had ook met de trainingsintensiteit bij Defensa y Justicia te maken. Die was te vergelijken met het hoge niveau bij Ajax. Ik ben blij dat ik het vertrouwen van Marc Overmars samen met mijn ploeggenoten heb kunnen terugbetalen met plaatsing voor de ", besluit Martínez.