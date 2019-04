"Ondanks dat ik het naar mijn zin heb, ben ik klaar voor een nieuwe stap"

Mickey van der Hart bevestigt dinsdag dat hij bezig is aan zijn laatste weken als speler van PEC Zwolle.

De 24-jarige doelman gaat niet in op het voorstel van de club om zijn aflopende contract te verlengen en loopt zodoende na dit seizoen transfervrij de deur uit.

Technisch directeur Gerard Nijkamp liet eerder op de dag aan RTV Oost al weten dat Van der Hart 'op zoek gaat naar een avontuur in het buitenland'. De keeper rept zelf niet over een avontuur buiten Nederland, maar geeft wel aan toe te zijn aan een volgende stap in zijn loopbaan. "Na vier mooie jaren bij heb ik vandaag besloten om niet in te gaan op een aanbod om mijn contract te verlengen. Ondanks dat ik het geweldig naar mijn zin heb bij deze mooie club, ben ik voor mijn gevoel klaar voor een nieuwe stap", schrijft hij op Instagram .



"Voor nu wil ik mij volledig focussen op het behalen van zo veel mogelijk punten, om het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten. Iedereen ontzettend bedankt voor de leuke, positieve berichtjes.. De steun die ik van jullie heb gekregen gedurende dit seizoen was echt geweldig!", zo besluit Van der Hart. PEC staat momenteel met 35 punten uit 30 duels op een twaalfde plaats in de en lijkt met nog 4 wedstrijden voor de boeg nergens meer om te spelen.



Van der Hart staat sinds de zomer van 2015 onder contract bij PEC, dat de doelman transfervrij oppikte bij . De voormalig jeugdinternational speelde tot nu toe 89 officiële wedstrijden voor de Overijsselse club, waarvan 29 in de huidige voetbaljaargang.