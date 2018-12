"Ondanks al zijn streken blijft hij een van de beste spelers ter wereld'

Pelé zei lange tijd dat Neymar zou uitgroeien tot de beste speler ter wereld.

De Braziliaan is echter van mening dat zijn landgenoot zich zal moeten focussen op zijn spel om bij de beste spelers van de wereld te blijven horen. "Ik heb altijd gezegd dat Neymar een geweldige speler zou worden", zegt Pelé in gesprek met Canal+ .

"Maar wat is er in de laatste jaren gebeurd? Hij begon zich op een andere manier te manifesteren. Niet door het maken van doelpunten, maar met gebaartjes, schwalbes en het ingaan tegen de scheidsrechter. Daardoor is zijn imago een stuk slechter geworden. We hebben er verschillende keren over gesproken. Ondanks al zijn streken blijft hij een van de beste spelers ter wereld", stelt de oud-international, die met Brazilië drie keer wereldkampioen werd.



"Een vader levert geen kritiek op zijn zoon, hij probeert hem op te voeden. Als ik zeg dat hij ons kind is, komt dat doordat hij een kind van Santos is", gaat Pelé verder. Hij speelde vrijwel zijn gehele carrière voor Santos, waar Neymar ook werd opgeleid. "Mensen vinden dat ik hem misschien te vaak aanpak. Maar ik doe dat alleen maar voor zijn eigen bestwil, omdat ik het beste met hem en Brazilië voorheb."



Neymar speelt bij Paris Saint-Germain samen met Kylian Mbappé, van wie Pelé onder de indruk is. "Ik heb hem vorig jaar al complimenten gegeven en gezegd dat hij een geweldige speler is. Hij werd op zijn negentiende wereldkampioen, ik op mijn zeventiende. Ik heb tegen hem gezegd dat hij me kan evenaren, ik denk dat hij de nieuwe Pelé kan worden. Veel mensen denken dat dit een grap is, maar dat is niet het geval. Paris Saint-Germain is een geweldig team, speelt goed voetbal en zal de finale van de Champions League halen. Alleen God weet of ze het toernooi dan zullen winnen."