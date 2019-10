'Onbespeelbare' Sterling is de enige City-ster in vorm

De Engelse kampioen boekte een overwinning op Aston Villa en opnieuw moest de snelle vleugelspeler zijn team op gang helpen.

Raheem Sterling zet dit seizoen de standaard neer die zijn ploegmaten bij moeten evenaren als men kans wil maken om nog in te halen.

De titelverdediger verkleinde het gat met de Premier League-koploper tot drie punten met een 3-0 zege op Aston Villa, maar 45 minuten lang had de thuisploeg moeite om door de georganiseerde defensie van de bezoekers te komen.

Het is overdreven om te zeggen dat het publiek in het Etihad Stadium halverwege vreesde voor een nieuwe misstap van City, na de verrassende 0-2 thuisnederlaag van eerder deze maand tegen .

Goals van Sterling, David Silva en Ilkay Gündogan in de tweede helft leverden City uiteindelijk een ruime overwinning op. Het team van Pep Guardiola eindigde het duel wel met tien man, omdat Fernandinho in de slotminuten zijn tweede gele kaart kreeg.

Toch was er geen ontkomen aan het feit dat dit een verontrustend optreden van de Engelse kampioen was. Guardiola was woedend over het spel van zijn spelers in de eerste helft. Los van Sterling, uiteraard.

City creëerde kansen en zowel Gabriel Jesus als David Silva was dicht bij de eerste treffer, maar qua niveau kwam de ploeg niet in de buurt van de voetbalmachine die de afgelopen twee jaar zo vaak de tegenstander ondersteboven tikte met slim combinatiespel.

Sterling was de enige speler in een hemelsblauw shirt die voor rust op de top van zijn kunnen speelde.

De Engelse international stormde herhaaldelijk op de Villa-verdediging af. Frédéric Guilbert had zoveel moeite met Sterling, dat de 24-jarige sterspeler op een bepaald moment door twee spelers in de gaten werd gehouden.

Villa-manager Dean Smith omschreef Sterling als een speler die 'op dit moment vrijwel onbespeelbaar' is.

De complimenten voor Sterling zijn verdiend. Hij was dit seizoen immers al goed voor dertien doelpunten en vijf assists in alle competities. En het is nog niet eens november.

Pep Guardiola zal echter wel verlangen dat de rest van zijn spelersgroep het goede voorbeeld van de vleugelspeler volgt.

"We gebruiken altijd het woord 'agressief', om agressief te zijn als je de bal niet hebt", zei de Spaanse manager na de wedstrijd.

"Maar ik zou dit woord juist willen gebruiken als we wél in balbezit zijn."

"Agressie heeft ook te maken met de manier waarop je je loopacties maakt en de opbouw sneller maakt, hoe je een pass geeft en hoe je aanvalt; je moet agressief zijn met de bal."

"Raheem was in de eerste helft de enige speler die aan de bal agressief was. In de tweede helft namen de andere spelers dat van hem over. Hij liet zien hoe we moeten voetballen en na rust was het spel veel beter."

Het was niet voor het eerst deze week dat Sterling zijn ploeg uit de problemen haalde.

In de -wedstrijd tegen Atalanta kwam City dinsdag op achterstand, waarna de Engelsman opstond met een assist en een hattrick: 5-1.

Een elftal met zo ontzettend veel kwaliteit zou niet altijd Sterling nodig moeten hebben om de boel op gang te helpen.

Zoals Guardiola echter al zei, was het indrukwekkend dat zijn pupil niet achterover leunde na zijn heldendaden van eerder deze week.

"Hij speelt heel consistent", ging de voormalige trainer van en verder.

"Wat ik vandaag het mooist vond aan Raheem: iedereen in de media zei hoe goed hij is, nadat hij drie keer scoorde en een assist gaf tegen Atalanta. Normaal gesproken zou je de volgende wedstrijd dan spelen op zo'n manier van 'kijk eens hoe goed ik ben!'"

"Maar met Raheem was het precies het tegenovergestelde. Hij zet iedere wedstrijd een goede prestatie neer, elke drie dagen. Ik ben heel trots op hem."

Guardiola was uiteraard minder goed te spreken over andere sleutelspelers en de coach is niet te beroerd om grote namen buiten de basis te zetten als zij niet voldoen aan zijn hoge eisen.

Phil Foden zal ongetwijfeld vinden dat hij een kans verdient na een goede invalbeurt van een kwartier tegen Villa, enkele dagen nadat hij ook al imponeerde tegen Atalanta.

Er werd al eerder geroepen dat het 19-jarige talent meer speeltijd moet krijgen en die geluiden worden na deze week alleen maar sterker.

Guardiola zal het wellicht moeilijk vinden om zijn voorzichtige benadering wat betreft het introduceren van Foden door te zetten.

De druk op zijn meest spraakmakende spelers neemt ook toe. Zij zullen het niveau van Sterling moeten evenaren, zoals in de tweede helft tegen Aston Villa.

Want zonder Sterling was Liverpool niet onder druk gezet voor hun topper van zondag tegen . Voorafgaand aan het duel op Anfield hebben The Reds nog drie punten voorsprong op Manchester City.