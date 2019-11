Onbegrip voor straf Sterling: "Ik heb spelers elkaars ribben zien breken"

De rel bij het nationale elftal van Engeland tussen Raheem Sterling en Joe Gomez houdt de gemoederen bezig in Groot-Brittannië.

De Engelse spelers hebben geschokt gereageerd op de beslissing van bondscoach Gareth Southgate om Sterling donderdag buiten de selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro te laten, zo meldt de Daily Mail . Ook voormalig international Rio Ferdinand begrijpt het besluit van Southgate niet.

Sterling verloor zondag met van het van Gomez (3-1) en kreeg het in het veld aan de stok met laatstgenoemde. Toen beide spelers elkaar maandag troffen op St. George’s Park, het trainingscomplex van de Engelse ploeg, kwam het opnieuw tot een confrontatie. Sterling heeft daarbij volgens de Daily Mail geprobeerd om Gomez bij de nek te grijpen. Nadat andere spelers tussenbeide kwamen en de ruzie gesust was, heeft Sterling zijn excuses aangeboden aan Gomez.

Jordan Henderson, die vanwege een schorsing tegen Montenegro pas later aansluit bij de Engelse ploeg, heeft bemiddeld in de ruzie tussen Sterling en Gomez. De middenvelder van Liverpool belde met beide kemphanen en zorgde ervoor dat ze weer om tafel gingen. Sterling bood daarbij zijn excuses aan, waarmee voor Gomez en de rest van de selectie de kous af was.

Dat bondscoach Southgate besloot om Sterling alsnog te bestraffen, leidt volgens de Engelse krant tot onbegrip in de spelersgroep. De spelers typeren het handelen van Southgate als 'zwak management', omdat 'zulke ruzies en opstootjes op clubniveau nou eenmaal gebeuren'. Rio Ferdinand, die 81 keer uitkwam voor Engeland, vindt eveneens dat Southgate niet goed gehandeld heeft.

"Gareth heeft Engeland briljant gemanaged, tot nu toe", schrijft Ferdinand op Facebook. "Het is duidelijk dat Sterling kokend van woede naar de Engelse ploeg is gekomen en Gomez naar de keel is gegrepen. Natuurlijk wil je als manager liever dat iedereen harmonieus met elkaar omgaat, maar laten we eerlijk zijn: dit soort dingen zijn niet ongewoon in een selectie vol met testosteron." Ferdinand heeft zelf wel ergere dingen meegemaakt. "Spelers die in het gezicht werden geslagen of zelfs tegen het hoofd geschopt, ribben en neuzen die gebroken werden... Ik heb het allemaal gezien."

Volgens Ferninand is er dan ook sprake van een storm in een glas water. "De belangrijkste vraag is: waarom kon dit niet intern afgehandeld worden? Ze wilden het waarschijnlijk in de kiem smoren, voordat de pers en anderen het nieuws zouden lekken. Maar in het ergste geval had iemand gevraagd wat er gebeurd is. Dan had je gewoon kunnen zeggen: 'Er was een incident en dat is afgedaan.' Nu moet Raheem zich weer tegen de haters achter toetsenborden gaan verdedigen..."