Onbegrip voor jacht Barcelona: "Hij is geen Virgil van Dijk, niet?"

Barcelona gaat naast Matthijs de Ligt grijpen, waardoor de Spaanse topclub het vizier op andere verdedigers richt.

Volgens Mundo Deportivo is Victor Lindelöf nadrukkelijk in beeld als versterking voor de grootmacht. Steve Nicol, oud-verdediger van , begrijpt niet waarom uitkomt bij de verdediger van .



"Hij speelt voor zijn land (Zweden, red.), hij heeft gespeeld in de Premier League. Maar hij is een middelmatige verdediger", begint Nicol zijn analyse bij ESPN over de stopper. "Het is niet voor niets dat United meer dan vijftig goals heeft geïncasseerd vorig jaar. Hij heeft daarbij in dertig Premier League-wedstrijden gespeeld."



"Hij is geen Virgil van Dijk, niet? Laten we eerlijk zijn", aldus de Schot, die erkent dat er niet veel verdedigers ter wereld zijn die kunnen tippen aan Van Dijk. "Dat is waar. Blijkbaar hebben ze niet het geld om andere type spelers te halen dan iemand als Lindelöf", besluit Nicol over de Zweed, die momenteel nog tot medio 2021 vastligt op Old Trafford.



Barcelona zou naar verluidt al meerdere keren hebben aangeklopt bij United, maar de Engelsen willen Lindelöf niet kwijt. De verdediger is sinds 2017 actief voor the Red Devils, nadat de club 35 miljoen euro had overgemaakt aan . Tot op heden kwam Lindelöf tot 69 wedstrijden voor de grootmacht uit Manchester.