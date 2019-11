'Onbegrijpelijke' schorsing in Oekraïne voor racistisch bejegende Taison

Taison heeft een schorsing van één duel gekregen voor zijn rode kaart in de competitiewedstrijd tegen Dynamo Kiev van 10 november.

De middenvelder van Shakhtar Donetsk stak een kwartier voor tijd zijn middelvinger op naar de uitfans, die racistische leuzen naar hem riepen. Ook schoot hij een bal richting deze supporters.

Mykola Balakin, de dienstdoende scheidsrechter, legde de wedstrijd enkele minuten stil vanwege het racisme, maar deelde Taison na de hervatting een rode kaart uit. De 31-jarige Braziliaan verliet in tranen het veld en werd getroost door zowel zijn ploeggenoten als spelers van de bezoekers.

Shakhtar-trainer Luis Castro nam het na afloop op voor Taison. "Ik steun iedereen die slachtoffer is van racisme en dus ook mijn jongens", zei de Portugese oefenmeester. "Het is een absolute schande. Elke vorm van racisme is onaanvaardbaar. We moeten racisme bestrijden, elke seconde van de dag."

Taisons ploeggenoot Marcos Antonio sprak ook schande van de racistische geluiden. "Voetbal heeft echte fans nodig in plaats van mensen die naar het stadion komen de geen respect hebben voor de spelers. We moeten hier aan werken, want dit soort gedrag maakt ons allemaal boos."

De Oekraïense voetbalbond heeft Dynamo Kiev vanwege racistische uitingen van de fans bestraft met een boete van 20.000 euro en de club moet daarnaast een duel zonder publiek spelen. De FIFPro, de internationale vakbond voor voetballers, is teleurgesteld over de beslissing om Taison voor één duel te schorsen.

"Een slachtoffer van racisme bestraffen is voor ons onbegrijpelijk. Dit speelt de mensen in de kaart die dit soort walgelijk gedrag vertonen", laat de spelersvakbond in een verklaring weten.