"Onbegrijpelijk dat zo'n jongen AZ moest bellen voor een contractje"

Adam Maher lijkt zijn vorm van weleer langzaamaan terug te vinden en Gertjan Verbeek vindt dat de middenvelder momenteel wordt onderschat.

“De 25-jarige middenvelder keerde afgelopen zomer terug bij AZ en begon afgelopen zaterdag tegen PSV (3-1 verlies) voor de zesde keer op rij in de basis bij de Alkmaarders. "Het is toch onbegrijpelijk dat zo’n jongen bij AZ moest aanbellen om een contractje te krijgen?", aldus Verbeek bij FOX Sports .

De trainer werkte zowel in het AFAS Stadion als in De Grolsch Veste van FC Twente samen met Maher, die vijf interlands voor het Nederlands elftal achter zijn naam heeft staan. "“Ik vond het ook onbegrijpelijk dat wij hem naar FC Twente konden halen en dat hij het aandurfde om degradatievoetbal te spelen. Hij speelde niet in een goed elftal, maar zijn kwaliteiten stonden altijd buiten kijf”", voegt Verbeek er nog aan toe.



Maher ging enkel met FC Twente tegen PEC Zwolle (26) overigens meer duels aan in een Eredivisiewedstrijd dan zaterdag tegen PSV. De geboren Marokkaan won echter slechts 28 procent van de 25 duels die hij aanging. Met AZ staat Maher momenteel op de zevende plaats in de Eredivisie.