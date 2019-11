Onana: "Zij weten: we kunnen rustig ademhalen, want André staat in het doel"

André Onana geniet met volle teugen van de nieuwe Champions League-campagne met Ajax.

Vorig seizoen reikte de doelman met zijn club tot de halve finale van het miljardenbal en ook in de huidige jaargang hebben de Amsterdammers al indruk gemaakt in het toernooi. Met name het gelijkspel bij (4-4) staat bij Onana helder op het netvlies. "Dat was een fantastische wedstrijd, ik heb er enorm van genoten", lacht hij tegenover Voetbal International.

begon tegen Chelsea geweldig en stond in de tweede helft met 1-4 voor, maar na rode kaarten voor Daley Blind en Joël Veltman werd het druk voor het doel van Onana, die uitblonk met reddingen. "Die tweede helft, wow, het was zo hectisch voor mijn doel. En ik was zo kalm. Dat voelde heel goed."

"Het kost me geen enkele moeite zo rustig te blijven als de druk toeneemt en er een storm op mijn goal afkomt. Het is wie ik ben. Ik ben kalm in mijn hoofd en ben gefocust."

Onana ziet zichzelf als de leider van zijn defensie. "Dat straal ik ook uit en mijn ploeggenoten worden er ook kalmer van. Zij weten: We kunnen rustig ademhalen, want André staat in het doel. Het lijkt makkelijk, maar dat is het niet. Maar ik moet zo spelen. Denk je dat ik het team help als ik tegen mijn verdedigers ga schreeuwen zodra ze een fout maken? Nee. Daarom ben ik altijd dezelfde."

Met slechts negen man spelen was voor Onana een nieuwe ervaring. "'Met negen man, hoe moeten we dat doen?', vroeg ik aan de trainer. Want als we gewoon zouden blijven staan, zouden we worden geslacht. Hij zei: 'André, we gaan spelen met vier verdedigers en een ruit op het middenveld.' Dat werkte."

"We hebben 25 minuten met negen man gespeeld. In zo'n bizar duel is 4-4 in een uitwedstrijd geen slecht resultaat. Die redding in de laatste minuut, ik weet niet hoe ik het heb gedaan, maar ik weet wél dat het ons een punt opleverde. En ik denk dat dit punt ervoor zorgt dat we eerste worden in onze groep en ons kwalificeren voor de volgende ronde."