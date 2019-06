"Onana wordt in Kameroen gezien als een topspeler"

Kameroen begint dinsdagavond aan het toernooi om de Afrika Cup, met een wedstrijd tegen Guinee-Bissau.

Bij de Ontembare Leeuwen zullen de ogen voornamelijk gericht zijn op André Onana, zo stelt Eyong Enoh in gesprek met Showtime. De middenvelder uit Kameroen, die deze zomer naar het Cypriotische Olympiakos Nikosia verkast, vergelijkt de status van Onana met die van Samuel Eto'o.

"Onana wordt gezien als een topspeler. Hij geniet nu het aanzien dat Samuel Eto’o ooit genoot in de nationale ploeg en in Kameroen. Eto’o speelde toen voor en later voor Inter. Op dat niveau wordt Onana in Kameroen nu gezien. Hij behoort tot de big boys en is één van de weinige Kameroeners die het zo goed heeft gedaan in de . Dat succes, het spelen van grote wedstrijden in de Champions League, heeft zijn aanzien enorm vergoot. Ook het feit dat hij voor Ajax speelt heeft daar een grote rol in", stelt Enoh, die Onana de 'absolute blikvanger' van de nationale ploeg noemt.



De 23-jarige doelman maakte in september 2016 zijn debuut in de nationale ploeg van Kameroen en speelde tot dusver acht interlands. "Ik was er nog bij toen hij zich voor het eerst meldde bij het nationale team. Ik speelde toen in België, bij , en op de trainingen van Kameroen herkende ik toen al zijn kwaliteiten. Hij straalde zoveel rust uit, dat was echt geweldig om te zien. Het leek alsof hij helemaal niet gespannen was, terwijl het toch de eerste keer was dat hij tot de nationale ploeg behoorde", concludeert de voormalig middenvelder van onder meer Ajax en . Enoh signaleert dat de voetballende kwaliteiten van Onana bij de nationale ploeg steeds meer tot uiting komen.



"Met Seedorf is er nu een bondscoach die zelf ook voortkomt uit de Ajax-school en daarom ook het liefst op een voetballende wijze opbouwt. Bovendien kijkt Seedorf erg goed naar de kwaliteiten van de spelers en een belangrijke kwaliteit van Onana is dus dat hij goed kan meevoetballen", vertelt Enoh. Kameroen neemt het in de groepsfase van de Afrika Cup verder op tegen Ghana en Benin. "Dat is dan ook iets dat Seedorf van hem wil zien. Het gebeurt echter niet in de mate zoals Onana dat bij Ajax doet, want daar zijn de Kameroense verdediger niet op ingesteld. Maar over het algemeen zie je in ieder geval wel dat de intentie om dingen voetballend op te lossen er is."