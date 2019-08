Onana wil naar 'universiteit van het voetbal': "8-7 in principe ook goed"

André Onana was er mede verantwoordelijk voor dat APOEL Nicosia vorige week niet scoorde tegen Ajax in de play-offs van de Champions League.

Het team van trainer Erik ten Hag speelde allesbehalve een goede wedstrijd en dus kwam er stevige kritiek. Onana vreest niet en kijkt met vertrouwen uit naar de return in de Johan Cruijff ArenA.

Onana probeert met een positieve blik naar het heenduel op Cyprus te kijken. "Ik denk zelfs dat het de ploeg vertrouwen geeft dat APOEL niet heeft gescoord. Iedereen heeft daarvoor gevochten. Helemaal na de rode kaart van Noussair Mazraoui", aldus de sluitpost in gesprek met De Telegraaf . moet woensdagavond winnen voor eigen publiek om de groepsfase te bereiken. Onana hoopt opnieuw zijn doel schoon te houden. "Maar het gaat niet om mij. Als we met 8-7 winnen, is het in principe ook goed. Al vind ik een clean sheet met het oog op de toekomst wél belangrijk, omdat het de verdedigers, de rest van het team en mij nog meer vertrouwen zal geven."

Onana ziet dat er nog te veel fout gaat tijdens de wedstrijden. Hij vindt Ajax nog niet stabiel genoet. "Maar dat is ook het mooie van voetbal. Het is bijna onmogelijk om negentig minuten controle te hebben. Maar de periodes dat we op het veld de baas zijn, moeten we wel uitbreiden", klinkt het. "Ik denk dat we APOEL ook sterk hebben gemaakt door te veel balverlies te lijden. Het risico dat we in de passing leggen, is geweldig als het goed gaat, maar kan tegen ons werken als we te onnauwkeurig zijn. We leidden te veel counters in."

De 23-jarige keeper wil hoe dan ook opnieuw schitteren in de groepsfase van de en is gemotiveerder dan ooit. "Omdat de honger naar weer een jaar Champions League zó groot is, ben ik eerder van vakantie teruggekomen. Het is belangrijk voor de club, mijn ploeggenoten, de fans en mij. De Champions League is een nieuwe kans om onze kwaliteiten te tonen én de wereld te vermaken met de filosofie van Ajax. We willen laten zien dat onze vorige campagne geen incident was."

De achtvoudig Kameroens international ziet de Champions League als de perfecte leerschool en dit seizoen hoopt hij daar zo lang mogelijk van te kunnen genieten. "De universiteit van het voetbal, het beste toernooi ter wereld, waarover we als jonge jongens allemaal hebben gedroomd om eraan deel te nemen. En die kans hebben we nu weer. Een voetbalcarrière is kort, dus moeten we dit soort mogelijkheden met beide handen aangrijpen, want niemand weet wat er volgend jaar gebeurt. Je leeft vandaag."