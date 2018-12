Onana was verrast: "Ik wist niet dat de trainer dit van plan was"

André Onana kreeg rust van Erik ten Hag, maar moest in de extra tijd toch nog zijn opwachting maken in de bekerwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade.

Ten Hag besloot met het oog op de strafschoppenserie in het Parkstad Limburg Stadion om de Kameroener binnen de lijnen te brengen ten koste van Kostas Lamprou.

"Ik wist niet dat de trainer dit van plan was. De trainer keek naar me en zei: 'ga een warming-up doen.' Hij is de baas. Ik was verrast", aldus Onana voor de camera van FOX Sports . "Ik weet dat Kostas een goede keeper is, ook een penaltykiller." Onana stopte uiteindelijk de strafschop van Mitchel Paulissen.



"Het is gewoon geluk. Ik kies een kant. Soms heb je geluk dat je goede kant kiest, soms niet." Onana sprak verder van 'een belangrijke zege': "We zijn blij. Maar het was ook mogelijk geweest zonder mij. Vandaag was het voor mij noodzakelijk om het team te helpen. Ik ben heel trots op wat ik gedaan heb."



Ten Hag vond zijn besluit om Onana in te laten vallen niet vreemd: "Als je die mogelijkheid hebt, want het is toch een imposant figuur, moet je die benutten. Hij heeft een reputatie wat dat betreft en dat gaat ook iets met de tegenstander doen." Van de twintig strafschoppen die er tegen Onana werden genomen, gingen er overigens vier niet in.