Onana: "Voetbal blijft onvoorspelbaar"

André Onana stelt dat Ajax 'voor niemand meer bang is', in de voorbereiding op de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur.

Volgens de doelman van zijn de Amsterdammers zo ver gekomen door 'het collectief'. "Veel mensen vergeten dat de basis van dit elftal twee jaar geleden de finale van de haalde. Daar plukken we nu de vruchten van", vertelt Onana in gesprek met AFP.



"Spelers als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt - en ikzelf natuurlijk ook - zijn twee jaar rijper, verder. Maar dan nog: voetbal blijft een onvoorspelbare sport." Ajax schakelde na de poulefase eerst en daarna uit. Dinsdag is in Noord-Londen de eerste confrontatie met , de huidige nummer drie van de Premier League.



Onana vindt het lastig om een favoriet aan te wijzen. "We onderschatten de Spurs echt niet. Maar als je Real Madrid en Juventus hebt verslagen, ben je voor niemand bang." Tottenham zette in de kwartfinales in een krankzinnig duel opzij. Na een 1-0 zege voor eigen publiek werd het in Manchester 4-3, wat voor de Londenaren net voldoende was.



Ajax kwam dit weekend niet in actie, omdat de KNVB de complete speelronde verplaatste naar woensdag 15 mei. Tottenham speelde wel en verloor zaterdag met 0-1 van . De ploeg van Mauricio Pochettino pakte slechts drie punten in de laatste drie competitieduels en men scoorde slechts één keer.