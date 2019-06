Onana neemt gelouterd viertal als voorbeeld: 'Keepers van topniveau'

André Onana hoopt de absolute top van Europa te halen en hij trekt zich op aan een aantal gevestigde namen.

Onana had afgelopen seizoen een groot aandeel in het succes van , dat de landstitel en TOTO veroverde. Daarnaast reikte het elftal van Erik ten Hag tot de halve finale van de .



"De positie van doelman heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt in Europa", laat Onana dinsdag weten in gesprek met Goal. "Kijk naar Manuel Neuer, David de Gea, Marc-André ter Stegen en Ederson. Allemaal keepers van topniveau. Ik heb tegen ze gespeeld en probeer er altijd wat van te leren. Aan de hand van deze voorbeelden probeer ik zelf de weg richting de top te bewandelen." De Ajax-sluitpost is in de Engelse media al eens genoemd als mogelijke opvolger van De Gea bij , al hebben de beleidsbepalers in Amsterdam nog geen officieel bod ontvangen.



Onana bereidt zich momenteel met het nationale elftal van Kameroen voor op de Afrika Cup, die vrijdag in Egypte begint. De Ontembare Leeuwen vangen aan met een wedstrijd tegen Guinee-Bissau. Daarna volgen groepsduels met Ghana en Benin. Ook op dit toernooi krijgt de Ajacied te maken met grote namen, terwijl ook twee ploeggenoten van Ajax deelnemen. "Riyad Mahrez, Mohamed Salah, Sadio Mané, Naby Keïta, Victor Wanyama en natuurlijk zijn daar ook Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui."



Kameroen veroverde twee jaar geleden de Afrika Cup en begint dus als titelverdediger aan de editie van 2019. De verwachtingen zijn dus hooggespannen, weet ook Onana, die er overigens in 2017 niet bij was. "We moeten boven alles sterk beginnen en gelijk laten zien dat we ten koste van alles onze titel willen prolongeren. Al hebben we natuurlijk ontzag voor de overige titelkandidaten. We hebben een geweldige historie in dit toernooi en beschikken over een prima elftal. We moeten de prestaties van vorige generaties zien te evenaren."