Onana 'naar huis gestuurd'; Tagliafico 'een kwestie van dagen'

André Onana miste zondag de thuiswedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen wegens ziekte en hij is ook een twijfelgeval voor komende donderdag.

De Amsterdammers staan dan opnieuw tegenover de Friezen, maar dan in de kwartfinales van de KNVB Beker. Onana meldde zich maandag op De Toekomst, maar hij mocht snel weer vertrekken.



"Hij is geweest, maar we hebben hem naar huis gestuurd", laat trainer Erik ten Hag weten tegenover Ajax TV . De oefenmeester weet niet of Onana donderdag wel van de partij zal zijn: "Ik weet niet hoe zich dat ontwikkelt." Nicolás Tagliafico ontbrak zondag eveneens. De linksback, die kampt met een knieblessure, trainde maandag weer voor zichzelf.



"We zullen zo snel mogelijk proberen om hem bij de wedstrijden te betrekken, maar het moet wel verantwoord gebeuren. Het is een kwestie van dagen, hoop ik", aldus Ten Hag. Daley Sinkgraven was zondag de vervanger van Tagliafico en Ten Hag vindt dat de verdediger, die voor de winterstop al drie competitieduels mocht invallen, het 'naar behoren' heeft gedaan.



"Hij heeft zeker naar behoren gepresteerd. Daley is niet nieuw, maar in dit team is hij wel nieuw. De finetuning , die afstemming, is net even anders dan de periode waarin hij speelde. Hij moet er even inkomen, maar het is duidelijk te zien dat hij impulsen en prikkels aan deze ploeg geeft die wij heel goed kunnen gebruiken", besluit Ten Hag.