Onana: "Matthijs zou ook graag naar Barcelona willen"

Frenkie de Jong speelt volgend seizoen in Barcelona en volgens André Onana heeft nog een speler van Ajax wel oren naar een transfer naar Camp Nou.

De doelman uit Kameroen beweert dat Matthijs de Ligt een verhuizing naar Catalonië ook ziet zitten. "Hij zou ook graag met Frenkie naar Barcelona willen", liet Onana woensdagavond weten in gesprek met Mundo Deportivo . "Ik heb daar met beide spelers over gesproken."



Natuurlijk was de Spaanse pers vooral geïnteresseerd in zijn mening over De Jong. "Woensdag was hij goed, net als het hele team. Hij is jong en er is nog veel ruimte voor verbetering", sprak Onana over zijn 21-jarige ploeggenoot.



Een vraag over de afgekeurde treffer van Nicolás Tagliafico mocht daarnaast niet ontbreken. "Dat zijn dingen die wij zelf niet in de hand hebben", aldus de 22-jarige goalie. "Wat de scheidsrechter beslist, kunnen wij niet meer veranderen. We zijn boos, maar dat hoort nou eenmaal bij voetbal. Er kunnen dingen gebeuren waar wij als spelers geen invloed op hebben." Bij een 0-0 stand werd de kopgoal van Tagliafico afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel van Dusan Tadic.



Ondanks de nederlaag heeft Onana veel vertrouwen voor de return in Madrid. "Het resultaat is oneerlijk, maar we gaan naar Santiago Bernabéu om alles te geven. Real is natuurlijk wel een geweldig team met fantastische spelers, terwijl wij veel onervaren jongens hebben." Toch zorgde het spel in de eigen Johan Cruijff ArenA voor een goed gevoel. "We domineerden het spel, we hadden kansen, maar het is moeilijk om Real Madrid te verslaan met de spelers die daar rondlopen", sloot de Afrikaan af.