Onana: "Matthijs en Frenkie zijn in een elftal wat makkelijker te vervangen"

André Onana vindt het niet zo gek dat Ajax wederom goed voor de dag komt in de Champions League.

De Amsterdammers imponeerden vorig seizoen door de halve finale van het miljardenbal te halen en ook deze voetbaljaargang speelt de ploeg van Erik ten Hag goed voetbal in het clubtoernooi.

Onana is van mening dat nóg beter is dan vorig seizoen. "Natuurlijk, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Lasse Schöne gingen weg, maar het grootste deel van de ploeg bleef intact. Het hart bleef."

"Luister, als een goede keeper of een veelscorende spits vertrekt, heeft het team een groter probleem", zegt Onana in aanloop naar het -duel met OSC in gesprek met Voetbal International.

De 23-jarige sluitpost uit Kameroen erkent wel dat Ajax bepaalde kwaliteiten heeft verloren afgelopen transferzomer. "Matthijs en Frenkie worden heel grote voetballers."

Lees beneden verder

"Ik ben heel blij voor hen dat ze bij en zitten, maar in een elftal zijn ze wat makkelijker te vervangen", aldus Onana, die Ajax beter vindt dan vorig seizoen.

"Met dit team durf ik overal naartoe, voor geen enkele ploeg zijn we bang. We willen altijd aanvallen, maar als we alleen moeten verdedigen, dan doen we dat."

"Als we vorig seizoen de bal niet hadden, was dat een probleem. Nu niet meer. We zijn letterlijk sterker en hebben allemaal meer ervaring. Het is alsof we iets nieuws hebben toegevoegd. Kracht. We zijn krachtiger."