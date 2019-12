"Onana kan beste van de wereld worden, maar volgende stap moet 'raak' zijn"

Tim Krul maakte in de zomer van 2016 op huurbasis de gang van Newcastle United naar Ajax om de vertrokken Jasper Cillessen op te volgen.

De doelman kwam echter niet helemaal fit binnen in de Johan Cruijff ArenA en nadat hij hersteld was, lukte het Krul niet om André Onana onder de lat vandaan te verdrijven. De huidige sluitpost van Norwich City heeft dan ook hoge verwachtingen van de Kameroener.

"Waar zijn plafond ligt, bepaalt André zelf. Als hij zijn hoofd erbij houdt, is hij geschikt voor de absolute top, want hij heeft alle benodigde kwaliteiten", vertelt Krul, die meteen bij binnenkomst al onder de indruk raakte van Onana, dinsdag in gesprek met De Telegraaf.

"Hij kan de beste van de wereld worden. Maar zijn volgende stap moet 'raak' zijn. Spelen is essentieel voor zijn verdere ontwikkeling."

Naast volgt Krul ook de situatie bij jeugdliefde nog altijd op de voet. De club uit de hofstad stelde onlangs Alan Pardew aan als trainer en de keeper kent de Engelse oefenmeester goed. De twee werkten in het verleden namelijk jarenlang samen bij .

"We werden vijfde in de Premier League en bereikten de kwartfinale van de ", blikt hij terug. "Dan zie je hoe snel het kan gaan in het voetbal, ook voor trainers. Pardew is al een tijdje clubloos en stapt nu in bij ADO Den Haag. Het is voor hem een mooie kans om zich weer te laten zien in het voetbal."

Krul denkt dat Pardew er samen met adviseur Martin Jol in zal slagen om de club in de te houden: "Ik hoop dat de Chinezen een cheque uitschrijven en er aankopen kunnen worden verricht."