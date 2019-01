Onana: "Ik hoop dat De Ligt ook naar Barcelona gaat"

Ajax-doelman André Onana is blij dat Frenkie de Jong de overstap maakt naar zijn oude club Barcelona en hoopt dat Matthijs de Ligt dat pad ook volgt.

De goalie ziet zijn ploeggenoot stralen en gunt hem dat van harte. "De Jong is erg blij dat hij naar Barcelona gaat", vertelt Onana in gesprek met Catalunya Ràdio . “Ik heb twee maanden geleden al tegen hem gezegd dat hij naar Barcelona moest vertrekken." De doelman hoopt dat de middenvelder en Jasper Cillessen niet de enige Nederlanders bij Barcelona zullen zijn. "Ik hoop dat Matthijs de Ligt ook naar Barcelona gaat. Het zijn goede vrienden en ze zouden dat geweldig vinden", zo verzekert de sluitpost van Ajax. "Ik zal het er met ze over hebben."



Barcelona maakt een recordbedrag van minstens 75 miljoen euro over aan Ajax. Dat bedrag kan nog oplopen naar 86 miljoen euro. Er werd nog nooit zo veel geld betaald voor een speler uit de Eredivisie. Davinson Sánchez was met minimaal 40 miljoen euro en maximaal 42 miljoen euro, van Ajax naar Tottenham Hotspur, de duurste.



De toekomst van De Ligt lijkt echter niet in het Camp Nou te liggen. Met name Paris Saint-Germain en Juventus hebben interesse in de negentienjarige verdediger annex aanvoerder van Ajax. De Turijnse club zou de beste papieren hebben om de Nederlander in te lijven, al vormt de vraagprijs van ongeveer zestig miljoen euro van de Amsterdammers een obstakel. Beide partijen voerden tot dusver enkele constructieve gesprekken over een eventuele transfer.